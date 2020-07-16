影／竟長整排人牙！他海上遇恐怖怪客　「豐厚嘴唇張開」整船人發毛：放回去

記者陳亭伃／綜合報導

縱使人類對於生態界了解甚多，但還有許多生物令人驚豔。近日一名國外網友在推特上分享一種鱗魨科魚類，外表長得如一般深海魚「印象深刻」，但仔細看到正面的，這樣的魚竟擁有像人類的嘴唇、牙齒，且攻擊力相當強，時常會將潛水者的服裝咬壞、咬傷。

▲網友發現擁有人類嘴唇跟牙齒的魚類。（圖／翻攝自推特@raff_nasir）

根據《每日星報》報導，該名網友近日在推特上分享一隻令人毛骨悚然的魚類，熟知海洋生態的鄉民則解惑，這種擁有「人類牙齒＋嘴唇」的魚類，屬於鱗魨科魚類，脾氣相當差、攻擊性強，常常在海裡攻擊潛水客，不僅咬壞裝備外，也會咬傷人。

▲魚的樣貌相當詭譎。

然而這隻被抓上岸的鱗魨科魚類，沒有悠游水中，更顯得有些恐怖，網友將魚的正面拍下，甚至就連嘴唇的顏色、紋路都跟人很類似，更別說下排外露的小牙齒，除了咬東西之外，還會掛勾食物。

過去一名俄羅斯漁夫常分享自己出海之後所捕獲的奇特魚類，甚至還出現過多排人類牙齒、長相詭異的深海生物、魚類，如今鱗魨科魚類出現，也有鄉民提到「馬來西亞的海域相當常見」，讓人看到不禁起雞皮疙瘩。

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