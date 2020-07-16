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時髦醫生買黃金大賺百萬！銀樓爆料大戶每見這個價位就賣金　3種特質最易發黃金財

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▲黃金，金條。（圖／pixabay）

▲市場預期黃金價格會今年或明年會漲到每盎司2000美元。（圖／pixabay）

記者吳靜君／台北報導

銀樓業者透露，國際金價現在守在每盎司1800美元以上，帶動一批「黃金大戶」，像是一位醫生一口氣就賺了百萬元，甚至有人大賺兩倍、三倍。銀樓業者觀察，具有三種特質的人，較易在黃金市場中賺到大錢。

銀樓業者說，有位年紀約60多歲的醫生老黃，而且很時髦，平常都是騎重機奔馳在公路上，另外他也喜歡蒐集玉石、珠寶，最喜愛的就是黃金，並且送給子女當作禮物。隨著這波黃金水漲船高，銀樓的金價每錢來到了6500元，老黃認為已經達到「賣黃金」的價位，所以將以前所囤的黃金以及部分已經送兒女的黃金「借回來」轉出售給銀樓，一口氣就賺了百萬元，在這波「不景氣」中還能賺到一筆相當的財富。

請繼續往下閱讀...

每天站在黃金市場第一線的銀樓業者，觀察分析發現，當黃金每錢來到6000元時，就有不少大戶來賣黃金，這些人大概都是3000元、4000元的時候就開始買進黃金，以現在6500元的價位，等於獲利1倍。

進一步觀察，有三種特質的人，最有機會在黃金市場賺到「黃金財」。

▲▼黃金,金條。（圖／路透）

▲銀樓業者分析，有三種特質的人較容易賺到黃金財。（圖／路透）

一，不是有錢人才可以賺到黃金財，而是一有錢就買黃金的人：

銀樓業者表示，有一位歐巴桑有個習慣，只要一有錢就會買黃金，今年過年，她就買了3兩黃金，抱到現在，光今年買的黃金就賺了數萬元。

二，年紀大的人較容易賺到黃金財：

銀樓業者表示，年紀大的人投資黃金較有耐心，投資黃金後願意放個三、五年才賣；相較於年輕人一有獲利就「出售」的話，年紀大的長者更願意「長線釣大魚」。

三，不追高殺低，心中有價位的人：

銀樓業者表示，真正可以賺數百萬元的黃金客戶，比較不會隨市場起舞或追高殺低，只要黃金價格達到心目中「獲利」的價格，才會出售衛星部位，並且繼續保留「核心」數量，而且如果要補回黃金也會等到適當的價位才會回補。

銀樓業者表示，現在新冠肺炎疫情持續升溫、各國仍持續推動貨幣寬鬆政策，雖然國際金價現在已經達到每盎司1800美元；預期今年到明年初，黃金價格有機會繼續漲到2000美元。不過，即使黃金後市持續看漲，但現在金價已經偏高，不建議現在大舉購入黃金，獲益空間已經不大、風險也偏高；建議等到黃金回檔到1750美元以下再分批佈局。

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