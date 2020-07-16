蓬佩奧：中共是川普第二任期最大挑戰　行事方式「威脅世界」

▲ 蓬佩奧在訪問中也提到，若川普希望他在第二任期續任國務卿，那將是他的榮耀。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國總統大選將於11月登場，現任總統川普（Donald Trump）今年來面臨疫情衝擊及種族衝突，連任之路不簡單，若順利連任，眼前也有許多難關。美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）日前透露，川普政府認為，若他再次當選總統，中國共產黨將成為美國國家安全最大威脅。

蓬佩奧15日接受《國會山報》（The Hill）訪問時表示，「從國家安全的角度看來，如果問我第二任期的最大挑戰是什麼，那一定是中國共產黨」，指責中共表現出合作、欲成為遵守法治的大國的意志，但在各地做出的行動都與此相互牴觸。

他舉例，中共總書記習近平2015年宣稱，不會將南海軍事化，但他將南海軍事化了；他在國際承認的《中英聯合聲明》中承諾，在香港實施50年的一國兩制，如今這個誓言從根本上被違背，也從未遵守他們對《巴黎氣候協定》做出的承諾，「中共在每個地方都是如此」，行事方式對世界構成真正威脅。

蓬佩奧提到，川普上任以來，白宮便密切關注中國，因為歐巴馬（Barack Obama）政府拒絕保護美國人的自由不受中共威脅，「川普總統告訴我們的團隊，我們要盡一切努力，維護這種自由並採取反擊，確保我們和中共維持公平互惠的關係。」

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