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吉里巴斯漁業觀察員「離奇陳屍台籍漁船」　綠色和平投訴UN求調查

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▲捕魚,漁船。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲吉里巴斯籍的漁業觀察員凱埃魯亞（Eritara Kaierua）今年3月在一艘台灣漁船上身亡，引發關注。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者吳美依／編譯

吉里巴斯的漁業觀察員凱埃魯亞（Eritara Kaierua）今年3月在一艘台灣籍漁船上離奇身亡，美國綠色和平組織（Greenpeace USA）以及觀察員職業協會（APO）表示，死者疑似遭到謀殺，聯合代表受害者家屬提出正式申訴，要求聯合國介入調查。

40歲的凱埃魯亞透過中西太平洋漁業委員會（WCPFC）受聘於吉里巴斯政府，2月在密克羅尼西亞（Micronesia）的波納佩島（Pohnpei）上船，船隻3月3日行經諾魯（Nauru）附近海域時卻遭通報死亡。他被發現陳屍在船艙地板上，臉上有著血跡，食物灑在胸口，頸部出現瘀青，可能死因是頭部遭到重擊。吉里巴斯警方已經展開調查。

根據紐西蘭媒體Stuff，這艘船是台灣國雄水產（Kuo Hsiung Fishery）所擁有的圍網漁船「穩發636號」（Win Far 636），而國雄水產是全球前三大鮪魚貿易商豐群水產（FCF Co, Ltd.）的重要供應商。

綠色和平曾指控豐群水產的遠洋船隊工作環境、勞動條件不佳、捕魚技術有害。但該公司回應，上述說法具有「誤導性」，仍在等待警方調查結果。

漁業觀察員負責監測瀕危物種遭到混捕（by-catch）以及非法傾倒廢棄物的情況。美國綠色和平資深海洋顧問沈安迪（Andy Shen）表示，這些工作者「保護脆弱族群的需求，捍衛我們擁有健康環境的人權。但企業、政府與多邊組織仍然無法保護他們經歷恐嚇、虐待與死亡」。他說，過去10年至少14人死亡，「卻沒有一起案件出現合法調查」。

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