睡完繼子睡丈夫！她離婚後「扶正繼子→老公」　前夫見2人登記崩潰：把兒還我

▲瑪麗娜與繼子的婚姻相當幸福。（圖／翻攝自IG@marina_balmasheva，下同）

記者陳亭伃／綜合報導

日前轟動俄羅斯的35歲網紅瑪麗娜（Marina Balmasheva）因為公開新的戀愛對象，竟然是自己20歲的繼子，引發社會輿論。兩人不久前還到結婚登記處進行登記，正式踏入新的婚姻，而這段曲折離奇的戀愛故事，不僅跌破許多人的道德倫理標準，更讓瑪麗娜的前夫、繼子的親生父親，感到相當尷尬難堪。

綜合俄媒報導，瑪麗娜22歲那年嫁給了前夫沙維林（Alexey Shavyrin），當時僅7歲的繼子沃瓦（Vova）與她感情相當好，但就在不久之後，沙維林就發現，瑪麗娜都會趁著半夜潛入兒子的房間，好一段時間才出來，最終影響了兩人的婚姻，遂提出離婚。

▲瑪麗娜不在意自己和繼子共組家庭。

然而在瑪麗娜與沙維林的婚姻過程中，除了沙維林原本有的2個孩子，兩人還領養了5個孩子，卻沒想到瑪麗娜在離婚之後公開的新歡，竟然就是沙維林最疼愛的兒子沃瓦。這讓沙維林相當痛苦，「現在我沒有了兒子，還有自己扶養剩下的孩子」，認為瑪麗娜就是拐騙了兒子，若外遇對象不是沃瓦，也不會如此生氣失望。

沙維林的痛苦絲毫沒有引起瑪麗娜的注意，瑪麗娜仍持續過著自己的生活，甚至宣布自己已經懷了沃瓦的孩子，兩人甜蜜的曬出超音波照片，更提到非常滿意現在的生活，「我跟沃瓦已經是一對正式的夫妻了」。

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