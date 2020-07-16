佛奇回應川普攻擊！　強調不該「分化」防疫團隊：這都是礙事的噪音

▲美國國家過敏與傳染病研究院主任佛奇（Anthony Fauci）。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合外電報導

美國總統川普與國家過敏與傳染病研究院（NIAID）主任佛奇（Anthony Fauci）不和的傳言越演越烈，先前還有消息指出，白宮正在列佛奇的「失職」清單，準備將他踢出防疫小組。不過，佛奇15日表示，他覺得白宮對他的敵意很奇怪，「這只會讓大眾對總統留下不好的印象。」

佛奇15日接受《大西洋》雜誌（The Atlantic）訪問時指出，他認為最近白宮對他的詆毀相當奇怪，而且近乎是在胡說八道，「這樣做最後的結果就是傷害總統，這只會讓大眾對總統留下不好的印象。」佛奇表示，他作夢也想不到為何白宮要這樣做，因為把他當作攻擊目標是完全錯誤的。

佛奇說，防疫的工作非常辛苦，他試圖忽略這些干擾，「我希望我們沒有這麼多讓人分心的東西，我認為這都是礙事的噪音，我把它們放在一旁，讓它不困擾我，繼續前進。」

川普（Donald Trump）15日也表示，他和佛奇博士屬於同一個團隊，「我們想擺脫中國帶給我們的混亂，所以大家都在同一條線上工作，我們做得很好。」

白宮匿名官員12日曾向媒體透露，幾位白宮內部官員對於佛奇在疫情爆發時所犯下的多次錯誤感到擔憂；同時這名官員也提供了一張清單，裡面細數了佛奇的所有錯誤發言，包含「這不是主要威脅」、「無症狀者不會傳染」等，也正準備將他踢出抗疫小組。

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