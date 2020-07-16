彭博：川普怕影響與北京關係 　最後一刻「取消制裁」林鄭月娥、韓正

▲林鄭月娥2018年6月會見韓正。（圖／翻攝自《新華社》）



記者張方瑀／綜合外電報導

美國總統川普日前簽署《香港自治法案》終止美方對港的優惠待遇。不過卻有白宮消息人士指出，川普原打算對中國高級官員如香港特首林鄭月娥、中國副總理韓正等人祭出制裁，卻又擔心影響與北京的關係而作罷。白宮國安會議發言人則反駁，川普從未取消過任何制裁。

川普14日簽署《香港自治法案》（Hong Kong Autonomy Act）終止美方對港的優惠待遇，還可以對破壞香港自由的官員做出額外制裁。白宮內部消息人士向《彭博社》表示，原本已擬定好制裁人員名單，包含中國副總理韓正、香港特首林鄭月娥、香港警務處處長鄧炳強等人，川普卻又擔心影響與北京的關係而作罷。

白宮國家安全會議（National Security Council）發言人尤約特（John Ullyot）則反駁此說法，尤其在川普上周對壓迫維吾爾族穆斯林的中國官員做出制裁後，「川普在對中國共產黨官員祭出額外制裁上，絕對沒有排除任何選項。」

另一名知情人士則向《路透社》表示，白宮還在就制裁目標進行討論，尚未做出最後決定。

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