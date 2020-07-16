台股早盤小漲12點　台積電開盤跌逾1%

▲台股今日開在12173點，下跌29點。（示意圖／記者林敬旻攝）

記者王曉敏／綜合報導

國安基金昨（15）日召開例行會議，在台股資金行情促價量齊揚下，委員會仍決議持續護盤。台股今日開在12173點，下跌29點；早盤指數上漲12點，暫報12214點。

台積電（2330）今日召開法說會，預計焦點將著重於5奈米以下先進製程進度與接單狀況、華為禁令影響及對後續景氣看法等。此前台積電股價已連續多日帶領台股走強，今日則以359元開出，下跌1.1%。

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其餘蘋概股方面，鴻海（2317）今日開在87元，上漲0.46%；大立光（3008）以4050元開出，上漲0.87%。

台塑化（6505）位於雲林麥寮六輕工業區的煉製二廠昨日傳出火警，遭雲林縣政府依空汙法重罰500萬元，並勒令停工，不過台塑化管理階層表示，此事對對營運影響不大。台塑化今日開在85元，上漲0.83%。

2019新型冠狀病毒疫苗再傳好消息，激勵美股3大指數周三（15日）均收紅。道瓊工業指數終場上漲227.51，或0.85％，收在26870.10點；那斯達克指數上漲61.92點，或0.59％，以10550.49點作收；標普500指數則是終場上漲29.04點，或0.91％，收在3226.56點。

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