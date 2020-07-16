影／海龜悲歌「被垃圾困住」集體沖上岸　仔細一看頭都沒了

▲（合成圖／Asaduzzaman Sayem臉書）

圖、文／CTWANT

大陸南方的國家孟加拉（Bengal）15日發生令人傷心的一幕，約有160隻欖蠵龜被海浪沖上沙灘，被人發現之後緊急展開救援。但仔細一看，許多欖蠵龜身上都被塑膠垃圾纏住，造成大大小小的傷痕，有些連鰭足、頭都不見了，讓人看了相當不忍。

▲（圖／Asaduzzaman Sayem臉書）

據《法國廣播電台》報導，這群欖蠵龜與大量的保特瓶、塑膠製品、漁網、浮標和各式各樣的垃圾一同在海上飄流，讓牠們無法自由行動，且從周末就已被人發現了。最後欖蠵龜陸續被沖到考克斯巴扎爾（Cox's Bazar）的海岸上。

▲（圖／Asaduzzaman Sayem臉書）

倖存獲救的欖蠵龜被放生到孟加拉灣，但有些欖蠵龜被放生之後，又回到海岸上，其中約有30隻欖蠵龜不幸死亡，被直接埋在沙子裡。孟加拉環境部門副主任胡達（Nazmul Huda）難過表示，這次30隻欖蠵龜死亡，其他160隻也多有受傷，令人相當難過，「第一次在海灘看到這麼大規模的欖蠵龜死亡，以前從沒發生過！」

▲欖蠵龜被人類製造的垃圾影響，失去了鰭足，還在流血。（圖／Asaduzzaman Sayem臉書）

至於被放生又自行返回的欖蠵龜，胡達則認為牠們是因為受傷導致太過虛弱，已經沒有力氣待在海中，才會返回岸上。報導指出，困住欖蠵龜的垃圾在海上綿延10公里，估計約有50噸之多。保育人士薩葉（Asaduzzaman Sayem）傷心說：「有些欖蠵龜連鰭足或頭都不見了。」

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