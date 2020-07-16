美國務卿批WHO赴中國調查病毒起源：結果一定是幫忙徹底洗白

▲美國國務卿蓬佩奧近日對中國和WHO火力全開。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

WHO先遣專家小組上周末抵達中國，將針對「人畜共通起源」進行調查，暗示不會碰觸武漢病毒研究所的敏感問題；美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）15日表示，他認為WHO的調查結果肯定會粉飾太平，將北京當局在這場全球大流行的疫情中再次「洗白」。

蓬佩奧告訴記者，現在大家正面對的是一個不透明公開自己國內疫情的政權，而這疫情已經造成超過10萬美國人的死亡，「…現在他們卻允許WHO入境調查，我確信最後會是一個完全，完全洗白的調查結果。」

「希望我是錯的」，蓬佩奧說，「我希望這會是一個從頭到腳徹底的調查，但我已經見識到當病毒從武漢傳出後，中國共產黨的行為就只是拒絕承認。」他接著指出，「他們已經摧毀樣本，他們帶著準備好一套說詞的記者和醫生談論此事，而且他們不准這些人做的事情，恰恰是一個真的想要登上國際舞台的大國應該做的事：透明、公開、溝通和合作。」

截至台灣時間16日上午7點，全球累計確診1349萬4771例、58萬2547死；美國累計349萬735例確診、13萬7235死。

自2019新型冠狀病毒（COVID-19）從中國武漢爆發之後，美國總統川普及國務卿蓬佩奧即屢次抨擊WHO的作為，並認為秘書長譚德塞（Tedros AdhanomGhebreyesus）跟中國國家主席習近平關係過於親密，因為不斷利用國際組織的公信力，為中國疫情護航，甚至粉飾太平，過往紀錄和指證歷歷在目。