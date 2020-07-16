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巴西總統確診一周再採檢還是陽性　小看「小感冒」下場被困家中超悶

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▲▼巴西總統波索納洛（Jair Bolsonaro）宣布自己確診新冠肺炎（COVID-19），突然拿下口罩對著記者們比讚。（圖／路透）

▲巴西總統波索納洛（Jair Bolsonaro）宣布自己確診新冠肺炎（COVID-19），突然拿下口罩對著記者們比讚。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

巴西總統波索納洛（Jair Bolsonaro）確診新冠肺炎1周後，因受不了居家隔離的苦悶生活，於周三（15日）在巴西首都巴西利亞（Brasilia）再次採檢，結果還是呈現陽性反應。這個「小感冒」將繼續讓他困在家中，無法回到工作崗位。

路透社報導，波索納洛染疫至今，皆對外表示自己感覺很好，並沒有出現呼吸困難或是失去嗅覺等嚴重病徵，甚至在抱病受訪時脫下口罩，對記者露出又紅又蒼白的病容，豎起一根大拇指。

疫情爆發以來，極右派思想的波索納洛就不斷鄙視這個「小感冒」的威力，並忽視席捲中國和歐洲的大流行疫情。直到國內染疫速度像坐上超跑一路追趕狂飆，迅速成為美國之後、世界第二的染疫大國，波索納洛仍幾乎不改他對2019新型冠狀病毒的觀感。

確診之後，波索納洛隨即成為羥氯奎寧（hydroxychloroquine）的代言人，儘管美國和WHO都已經停止該藥物的臨床使用，他仍強調自己每天都吃，而且每個人也都該服用，可以預防染病，又能治癒患者。截至台灣時間16日上午7點，巴西累計確診196萬6748例、7萬5366死。

►隔離生活太苦！巴西總統確診「想再驗一次」　煎熬等待吐真話

►巴西染疫總統服用奎寧1周　預定明再受檢：沒事就回工作崗位

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