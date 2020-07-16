護理師3步驟選股　10萬本金4年滾出買房頭期款

圖、文／鏡週刊

34歲的護理師余如盈，投資股票10年，直到4年前遇上權證小哥，才找到屬於自己的一套操作系統，如今她靠著籌碼選股及10萬資金池，搭配股票期貨短線操作，每個月穩定從股市提款數萬元，不僅幫自己多加一份薪，還賺到房子頭期款。

▲余如盈靠股期操作，賺到買房頭期款。（圖／鏡週刊提供，下同）

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余如盈說，能做到每月都從股市提款，高勝率的操作、高密度的篩選是關鍵。她分享選股3步驟如下。

步驟1：從近期熱門族群下手

「公司有題材、有討論度，股價才有波動。」余如盈說，短線的股期交易就是在跟時間賽跑，因此一定要避開「死魚股」。她會利用軟體及財經新聞，搜尋熱門股分類，像是近期討論度高的5G、防疫、口罩、生技等族群，就是可以特別關注的焦點。

步驟2：瞄準有「大人」在顧的股票

從熱門概念股中，她會特別找出3大法人合計連續買超3天的個股。「這種有大人顧的股票，動能較強。」其中，她特別看重投信籌碼，一定要連買3天，「投信有作帳跟業績壓力，籌碼的波段力道較強。所以即便外資、自營連買3天，但投信沒買，我也會換檔操作。」余如盈指出，5月時她將聚陽列入進場名單，理由是搭上抗疫防護衣題材，投信也買得很狂。

步驟3：靠技術線型輔佐找買賣點

在題材、籌碼條件具備後，她會拉出月線，判斷趨勢及買點。若月線上彎，且股價在月線之上，表示短線趨勢向上，此時會靜待股價下跌時買進，「掌握買黑不買紅原則，若股價能跌到月線附近更好。」

另外，余如盈偶爾會再搭配券商分點籌碼，來強化進場理由，例如，觀察贏家券商（一段時間賺最多的券商）或地緣券商（在該公司附近的券商），有沒有同步買進。她舉例，像是位於彰化的輪胎大廠正新，日前一直有台中、彰化的券商在低檔布局，果真沒多久就發動漲勢。

最後，她強調，資金會嚴格控制10%停損，因此她的資產幾乎不曾重傷。「我不會放大資金池去追求更高報酬，因為可能輸一次就沒了，交易就是要留得青山在，下次再報仇。」



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