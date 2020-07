快訊／民主黨政治人物遭駭！歐巴馬、拜登「推特淪陷」　肯爺也遭殃

▲美國前總統歐巴馬(Barack Obama)推特遭攻陷。(圖/達志影像/美聯社)

記者張靖榕/綜合外電報導

推特美東時間周三(15日)發生大量官方帳號遭駭事件,明顯是比特幣詐騙集團所為,目標多鎖定政治人物、科技大公司和知名人物。最新消息,美國前總統歐巴馬及曾任歐巴馬副手、現正角逐2020總統大選的拜登(Joe Biden)也都被駭客入侵,發出類似詐取比特幣的PO文;推特官方也表示已經注意到並著手動作了。

根據美國「CBC NEWS」報導,繼微軟創辦人比爾蓋茲、亞馬遜創辦人兼CEO貝佐斯(Jeff Bezos)、蘋果、SpaceX及特斯拉創辦人馬斯克(Elon Musk)等人遭駭後,民主黨的一線政治人物,以及日前「雷聲大雨點小」的肯爺也成為下一個目標。

美國民主黨籍前總統歐巴馬(Barak Obama)帳號遭駭後,同樣PO出一段網址,邀請粉絲把荷包裡的比特幣掏出來,寄到指定網址,然後他就會加倍奉還的詐騙內容。

同為民主黨籍,曾是歐巴馬副手、美國前副總統的拜登(Joe Biden),現在正全力角逐2020總統大選,而他的推特帳號同樣被害,同樣是比特幣詐欺短文。

「肯爺」肯伊威斯特(Kanye West)月初揚言角逐美國2020總統大選,原本是現任總統川普鐵粉的他,表達了對過去3年多來川普執政的失望,並自信能帶領美國往前走;然而此宣言不過11天,他的競選團隊就對外表是因為錯過報名期限,所以肯爺不選了。不過15日肯爺又再被以別種方式造成話題,駭客駭入他的推特帳號PO文,「我要回饋給我的粉絲們。所有寄到我下方網址的比特幣,將會得到加倍報償。我只會給到最多1000萬美元。限時30分鐘!」

對此,推特官方表示,「我們已經注意到一波安全事件正在影響推特多個帳號,我們正在調查並採取動作修復中。我們很快會向各位報告最新狀況。」

