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白手起家科技富豪被「斬首肢解」！一旁電鋸還插著電　現場幾乎0血跡

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▲▼ 。（圖／翻攝自臉書／Fahim Saleh）

▲警方指出，屍體的情況「非常糟糕」。（圖／翻攝自臉書／Fahim Saleh）

記者崔子柔／綜合報導

美國紐約白手起家的科技公司CEO薩利赫（Fahim Saleh）14日被發現陳屍在他的豪宅內，遺體遭到斬首、肢解，並分裝到塑膠袋裡，現場還有一把留有血跡的電鋸。警方認為是專業人士犯案，目前仍在追查中。

綜合外媒報導，薩利赫失聯了一整天，他的妹妹才前往位於曼哈頓區的豪宅關心，結果映入眼簾的竟是哥哥被肢解的屍體，嚇得連忙報警。

警方表示，薩利赫被斬首，膝蓋以下的腿部與手臂都被截除，屍塊分裝在塑膠袋裡，旁邊有一把還插著電、沾有血跡的電鋸，但現場幾乎沒有其他血跡，判斷是兇手已經清理過。

33歲的薩利赫是孟加拉裔，他是市值1億美元的跨國運輸平台《Pathao》的共同創辦人，也在奈及利亞創立摩托車叫車APP「Gokada」，但該APP今年遭奈國政府查禁。他去年以225萬美元（約台幣6600萬）買下事發現場的豪宅。

▲▼ 。（圖／翻攝自臉書／Fahim Saleh）

▲警方觀察現場狀況認為兇手是專業人員。（圖／翻攝自臉書／Fahim Saleh）

監視器畫面顯示，薩利赫13日下午走進電梯準備回家時，一名身穿西裝，攜帶手提箱，戴著口罩、手套與帽子的男子快速尾隨進入。

警方透露，薩利赫發現該男跟自己一樣搭到7樓時，就露出困惑的表情，可能一走進屋內就遭遇攻擊，而該影片則是目前已知的最後身影。

警方表示，現場看起來像「只被處理一半」，推測是兇手發現妹妹來訪，趕緊從別的出口逃走，但仍未查明嫌犯及犯案動機，目前仍在調查中。

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