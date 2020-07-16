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推特大規模遭駭！馬斯克、比爾蓋茲、蘋果帳號被盜PO文　詐比特幣「加倍奉還」

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▲▼特斯拉CEO馬斯克（Elon Musk）。（圖／達志影像／美聯社）

▲特斯拉CEO馬斯克（Elon Musk）推特遭駭。（圖／達志影像／美聯社）

記者張靖榕／綜合外電報導

推特周三發生駭客駭入多位名人、大公司帳號，發布關於比特幣的假消息，遭害的包括比爾蓋茲、貝佐斯（Jeff Bezos）、蘋果、特斯拉創辦人馬斯克，以及最近宣布參選美國總統的名人「肯爺」肯伊威斯特（Kanye West）。

根據俄羅斯《衛星通訊社》報導，名人及大公司被害之後的PO文，全部與比特幣有關係，並假借這些帳號的公信力和廣大粉絲數，在PO文中邀請所有人把比特必送到特定網址，這樣用戶就能輕鬆賺回2倍比特幣。

▲▼「肯爺」肯伊威斯特（Kanye West）2018年應邀到白宮和總統川普餐敘。（圖／路透）

▲▼駭客根據肯爺個性和帳號性質，量身打造話術。（圖／路透）

▲▼馬斯克、蘋果推特帳號遭駭盜PO文！　「肯爺」也受害：寄比特幣給我加倍奉還。（圖／翻攝自推特）

微軟創辦人比爾蓋茲（Bill Gates）帳號被盜後，內文寫著「每個人都要我回饋，現在是時候了。接下來30分鐘內把比特幣寄到我的網址的，我會加倍付還給你。你寄1000比特幣，我就給你2000。」

馬斯克的推文內容為「覺得感激，所有寄比特幣到我網址的人都加倍奉還！你寄來1000，我就寄回2000！限時30分鐘喔！」

▲▼馬斯克、蘋果推特帳號遭駭盜PO文！　「肯爺」也受害：寄比特幣給我加倍奉還。（圖／翻攝自推特）

▲▼比爾蓋茲、亞馬遜創辦人貝佐斯等都被盜。（圖／翻攝自推特）

▲▼馬斯克、蘋果推特帳號遭駭盜PO文！　「肯爺」也受害：寄比特幣給我加倍奉還。（圖／翻攝自推特）

肯爺的盜PO內容則是，「我要回饋給我的粉絲們。所有寄到我下方網址的比特幣，將會得到加倍報償。我只會給到最多1000萬美元。限時30分鐘！」

這些盜PO的推文內容相仿，許多用戶立刻懷疑大咖名流的帳號被盜了，紛紛警告其他用戶，不要把自己的錢送到指定的網址，並且呼籲其他有帳號旁有「藍勾勾」（獲推特認證的官方帳號）的用戶，也發推警告大家。

▼SpaceX、特斯拉創辦人馬斯克也被駭。（圖／翻攝自推特）

▼馬斯克、蘋果推特帳號遭駭盜PO文！　「肯爺」也受害：寄比特幣給我加倍奉還。（圖／翻攝自推特）

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