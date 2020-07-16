研究生毒殺教授殘忍肢解！屍體浸泡化學容器　一放陽台3個月

文／CTWANT

俄羅斯沃羅涅日市一名大學研究生殘忍地將他的化學教授謀殺後，再將其屍體肢解放進裝有高氯酸和鹽酸的化學容器中，行徑相當殘忍。

根據俄羅斯《沃羅涅日新聞報》報導，今年3月，33歲的比科夫斯基（Dmitry Bykovsky）和30歲的好友哈拉莫夫（Alexander Kharlamov）將58歲的教授庫茲涅佐夫（Vladislav Kuznetsov）的屍體放在公寓陽台長達3個多月，最終2人被警方逮捕。

據悉，哈拉莫夫是一名資訊業菁英，他幫忙竊取教授的銀行帳戶。而警方相信比科夫斯基在某種程度上模仿了熱門電視劇《絕命毒師》。因為在比科夫斯基的社群頁面上，他用的正是主角華特懷特（Walter White）的照片作為頭貼。

3月5日，比科夫斯基和哈拉莫夫2人上門拜訪庫茲涅佐夫教授，因為比科夫斯基和教授關係密切，所以教授毫無防備便開門讓他們進入，2人隨後用浸過氯仿的布弄暈教授，偷竊教授的銀行帳戶，從中轉帳轉走150多萬盧布（約619452元新台幣）。

事後當他們發現教授沒呼吸後，比科夫斯基提議將教授屍體帶回哈拉莫夫的租屋處，在那裡肢解教授的屍體，將殘肢放進化學容器裡，長達3個多月都沒人發現。14日的法庭監護聽證會上，哈拉莫夫認罪並懺悔，而比科夫斯基則拒談這起謀殺案，也否認是受到電視劇啟發而犯案。

《絕命毒師》一劇主要講述高中化學教師華特懷特（Walter White）的犯罪故事。他是一名高中化學老師，罹患了肺癌末期，加上事業不如意，在化學的天份才能無法發揮之下而使人生陷入低谷，絕望的他，與曾是他的學生的傑西平克曼（Jesse Pinkman）製作及販賣冰毒，希望自己製毒賺來的錢能在他死後解決家中迫切的財務危機。

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He was 'inspired by the TV show Breaking Bad' 由 Daily Mail 發佈於 2020年7月14日 星期二

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