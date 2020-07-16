強尼戴普家醜爆不完：被爆用撒尿方式噴寫前妻的名字！

▲曾是讓人艷羡的夫妻、如今卻對薄公堂的強尼戴普(左)與安珀赫德。(圖／達志影像／美聯社）

國際中心／綜合報導

電影《神鬼奇航》系列巨星強尼戴普(Johnny Depp)控告英國《太陽報》誹謗案進入第7天，內容發展似乎有讓人越來越不舒服的趨勢。繼前一天安珀赫德(Amber Heard)被指在床上「嗯嗯」之後，如今又傳出強尼戴普在屋內用尿尿「寫」出前妻珀赫德的名字。

強尼的前房地產經理金恩(Ben King)周三(15日)在倫敦高等法院出庭作證。金恩分別於2014年10月在倫敦、2015年在澳洲、以及2016年在加拿大溫哥華為強尼處理過房地產事務。

安珀赫德指控說，在澳洲豪宅的家暴事件中，她找來保全把強尼「架出去」，後者則掏出自己的陰莖在門口撒尿，然後又進入室內再尿一遍，還說：「這是我的房子！」安珀在作證中說：「他(強尼戴普)說要在屋子的牆壁和地毯上，以撒尿的方式寫出我的名字。」

強尼的代表律師薛伯恩(David Sherborne)在庭上問金恩是否有此事，金恩則回答說，他在屋子裡沒有發現有尿尿的的痕跡。 他又表示，自己第一次跟強尼戴普見面時，對方並沒有喝酒。據他所知，強尼是不喝酒的(跟外界說法不同)，但強尼會在屋子裡抽大麻。

金恩接著指出，自己從未親眼目擊他夫妻倆之間爆發過暴力衝突，但他曾在兩人於澳洲的豪宅幹架後，前往「收拾殘局」。他說：「酒吧區裡有血跡。樓梯上也有一些血跡，然後看見臥室裡也有血跡。」

在這宗誹謗官司裡，強尼戴普控告《太陽報》把他描繪成一名「常常打老婆的人」。《太陽報》在安珀赫德力挺下則回應說，這個形容「只是剛剛好而已」。