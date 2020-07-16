全球188國都將「高齡化」…世紀末人口達88億　中國人口減少一半

▲北京地鐵站行人。（圖／路透）



記者王致凱／綜合報導

根據一份15日發表在《刺胳針》（The Lancet）期刊上的研究報告，全球人口成長速度放緩，到了2100年，全球人口將增加至88億人，比聯合國先前預測的還少了20億。另外，除非有更多新移民湧入，否則全球195個國家中，有183個國家人口將出現負成長。

研究報告中指出，包括西班牙、義大利、泰國、葡萄牙、南韓和波蘭等20多個國家或地區，人口數量將減少一半。全球人口最多的中國，人口數量也將在世紀末前減少近半數，從目前的14億人減少至7.3億人。

與此同時，撒哈拉以南非洲國家的人口將快速增長為現有的2倍，達到約30億人口。其中，奈及利亞作為非洲人口最多的國家，至2100年時人口將成長至8億人，僅此時印度的11億。

美國華盛頓大學健康計量評估研究中心（IHME）主任、此項研究第一作者莫瑞（Christopher Murray）向法新社表示，「這些預測顯示出對環境有利的消息，如對食物生產系統的需求減少，碳排量降低，並且為撒哈拉以南非洲帶來巨大的經濟機會。」

莫瑞指出，研究同時顯示，非洲以外的多數國家將面臨勞動力下降，倒金字塔形人口結構等問題，將對經濟產生深遠影響。莫瑞認為，對於高收入國家，維持人口數量和經濟成長水準的最佳方面，就是提出更靈活的接納移民政策，以及為願意撫養小孩的家庭提供更多社會支持。

研究同時指出，至2100年幾乎全球都將迎來高齡化社會，隨著全球新生兒數量下降和預期壽命增加，全球5歲以下兒童數量將從2017年的6.81億人下降至2100年的4.01億人，減少幅度達40％。。

屆時，全球65歲以上年長者人口將達到23.7億人，佔全球人口4分之1。另外，80歲以上高齡人口將從今天的1.4億人激增至8.66億人。研究指出，由於勞動人口快速減少，對許多國家而言將是嚴峻挑戰。IHME教授沃爾塞特（Stein Emil Vollset），由於納稅者的減少，社會將難以為繼。

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