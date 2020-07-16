歡迎來大戶島玩！永豐銀現創意打造歐式五星島　約網友玩動森挖寶送大禮

▲永豐銀行新世代數位帳戶「大戶DAWHO」邀請網友一起到動森大戶島上遊玩。（圖／記者蘇晟彥攝，下皆同）

記者蘇晟彥／綜合報導

《集合吧！動物森友會》近期在全球掀一起股旋風，除了因為疫情影響大家只能在島上「線上踏青」以外，更因為逗趣的居民、能夠打造屬於自己專屬的小島而大受歡迎。此外，更因為島上能藉由自己的設計，展現出各種創意，吸引許多企業紛紛進駐到無人島上，展現出屬於企業的年輕創意。

其中，以往給人難以親近的金融業，在這幾年因為網路銀行逐漸盛行的關係，每間銀行都積極備戰向年輕人做朋友，永豐銀行就推出新世代數位帳戶「大戶DAWHO」，來滿足年輕世代的各種理財上需求，力拼成為台灣網路銀行的首選品牌，截至6月就已經超過45萬戶數，而且還在迅速成長。

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▼影片取自Youtube，如遭刪除請見諒。

在這次的《動森》熱之中，永豐大戶DAWHO自然也不會缺席，特地花了近一個月的時間，從素材收集、島嶼空間設計用心打造以歐洲莊園風格為主題，讓人一進來就超放鬆的5星島。負責打造島嶼的DAWHO小編說，平常金融業的我們總是給人難以親近、高冷的感覺，所以我們想要有一個很放鬆的空間，所以也在飛機會經過的中間設計了一個很大的廣場，有一種很寬敞的感覺。

在16日晚間，大戶島首次向網友開放，並邀請在動森中知名實況主予樂，進行「予你相遇」五星島的特別企劃，邀請網友搶先目睹設計完成的島嶼，一進門就被積雪覆蓋的美景給吸引，而居民所旁邊的旗幟也是設計成DAWHO的吉祥物模樣，看起來十分可愛，甚至也將設計好的「大戶服」送給第一批參觀的網友，讓大家都十分開心。

▼大戶島上濃厚的歐式風讓人十分放鬆。

緊接著在參觀大戶島的過程中，就被非常精美的歐式風給震懾，除了將博物館以圍牆、燈塔還有大理石層層圍繞，給人高聳的莊嚴感以外，還有以漸層懸崖創造出的迷你世界，配合各種海邊家具，給人一種美不勝收的放鬆感，走在整個大戶島的路上，處處都是精心栽種的花卉，但來參觀時千萬要小心別奔跑，以免把花踩壞喔。

DAWHO也特別準備了「挖寶遊戲」要給來島上參觀的網友遊玩，在島上埋下各種花朵，要讓大家拿著鏟子四處尋寶，最後由來自香港的朋友挖出特別大禮，順利將神秘大禮帶走。DAWHO小編說，在這次島嶼的創作上大家激盪出了很多不一樣的火花，也希望大家有空能一起來大戶島上逛逛，讓彼此能夠貼近。此外，她還透露之後在大戶島上也會舉辦各種活動，一定要加入好友一起來玩。

▼DAWHO特別舉辦尋寶活動提供參觀的網友遊玩。