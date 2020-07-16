印度珠寶店上架鑽石口罩！「鑲4克拉真鑽」5.8萬台幣起跳

▲蘇拉特一間珠寶店日前推出「鑽石口罩」。（圖／翻攝自環球網）

實習記者蘇頌婷／綜合報導

印度曾爆出有富商花大筆錢做「黃金口罩」，近日又傳有店家販賣更奢華的口罩。製作產品的是一間珠寶店，位於蘇拉特（Surat）、一個被稱為「世界鑽石之都」的小鎮，店家收到一對新人的請求，希望他們能幫忙製作「鑽石口罩」，讓2人在婚禮上配戴。珠寶店事後更上架各式各樣的鑽石口罩，成功引發話題。

該間珠寶店店主接受外媒訪問表示，當時接到一對準備結婚的新人請求，希望製作出專屬他們的口罩。沒想到，店主受到客人的啟發後，便按照政府的防護用品規定，融合印度傳統婚禮習俗，設計獨一無二的鑲鑽口罩。有記者在推特上分享幾名女子配戴口罩的畫面，讚賞道「這些口罩被證實很有用，尤其是能讓婚禮看起來不一樣！」

仔細看這一款「鑽石口罩」不僅華麗，而且每個都長得不一樣，店家使用不同的布料、設計，做出與眾不同的產品。像是在一般口罩中，用數顆1.5克拉到4克拉的鑽石鑲沿著邊緣鑲嵌，出來的圖案酷似蜘蛛網，店家甚至還在N95口罩上做垂吊式的「流蘇鑽石串」設計。

想當然耳，這款產品自然價格不菲，一個就要價15萬到40萬盧比（約5.8萬到15萬台幣）。換算下來，光是一個「鑽石口罩」，就可以在台灣買到11,600片的普通醫用口罩。看到這樣超奢華的口罩，網友忍不住留言熱論，「那不是一次性口罩嗎？鑲鑽的話用多久扔」、「金口罩銀口罩，現在又來個鑽石口罩。印度的富人似乎對炫富有另一種獨到的想法。」

據《環球網》報導，印度各地開始強制要求在公眾場合必須佩戴口罩，但這種特殊口罩已經不是第一次出現。本站日前就曾報導《印度富商花11.7萬打造「黃金口罩」 問功效如何竟答：我也不知道耶》，該名印度商人花了約29萬盧比（約11萬台幣）訂做黃金口罩。