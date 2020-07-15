快訊／紙本三倍券首日領券突破240萬人次！晚鳥及數位綁定抽圓山住宿券

▲振興三倍券今（15）日為開放領取實體券首日。（圖／記者張一中攝）

記者林淑慧／台北報導

振興三倍券今（15）日為開放領取實體券首日，依據經濟部統計，截至今（15）日晚間10點為止，第一梯次完成預訂領取，及加上直接至郵局領取者，全台已有超過240萬人次領取三倍券及設計精美的外包裝封套。

振興三倍券自7月1日開放預訂以來，民眾反應熱烈。本日開放領券已有逾240萬人領取，其中第1梯次於超商、超市及藥妝店預訂領取者有超過170萬人，直接至郵局領用者近70萬人，民眾亦可透過振興三倍券官網之振興地圖查詢各地郵局三倍券存量。

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經濟部為鼓勵民眾不急領，及選擇綁定數位支付工具，凡第1梯次預訂紙本三倍券，未於領用前三日(即7月15日至17日)，於超商、超市、藥妝店領取者，以及7月1日至7月30日下午4時前綁定數位三倍券者，皆可參加價值超過1萬7千元的圓山飯店住宿券抽獎活動，每間住宿皆含2客早餐，使用期限至110年1月15日(跨年及元旦除外)，預計於109年7月31日抽出十名住宿券幸運得主。

經濟部提醒，綁定數位者，不得於中獎後取消數位支付綁定，且需於消費滿額3,000元並獲得回饋後，始能獲得圓山住宿券。

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