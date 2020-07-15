　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

到中國任教年薪200萬「3年就失業」　講師回台控告台大、師大

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

台灣講師西進失敗，回台怒告台大、師大。 （本刊資料照）

圖文／鏡週刊

中國以高薪、高福利挖角人才的動作頻頻，目標從科技業跨大至教育界。近日卻傳出有學者陳龍飛為了年薪200萬到中國任教，卻在3年後失業，回台後怒告台灣大學和師範大學。

55歲的學者陳龍飛，2015年3月前往台灣大學和師範大學舉辦的校園徵才博覽會找工作，看到中國廣州中山大學（簡稱廣州中大）南方學院的攤位，被年薪200萬並配給公寓的優渥條件吸引，陳龍飛當下決定與之面試並簽約，赴廣州中大任職講師3年，2018年3月收到「不續聘」通知，淪為流浪教授。

陳龍飛丟失教職後回台憤恨難填，認為罪魁禍首是害他接觸到「西進」管道的台大和師大，決定向法院提告。他強調，他的教學評鑑很好，學生很喜歡他，廣州中大也確實給出了對外宣稱的優渥待遇，但台大和師大出租攤位給中國學校違反《國安法》《兩岸人民關係條例》《公平交易法》，誤導台灣高教人才西進誤入陷阱，因此提起民事損害賠償告訴，要求台大、師大各為他的失業賠償新台幣5萬元。

台大、師大的代表律師抗辯，學校只是出租校園博覽會的攤位給廣州中大，並未對其徵才活動有任何擔保，台大、師大不是服務或廣告的提供者，原告也不是消費者，全案與《國安法》《兩岸人民關係條例》《公平交易法》沒有關係，並指出原告3年合約到期未獲續聘，台大、師大沒有理由為此負責。

台北地方法院法官審酌《中大南方學院高層次師資人才招聘簡章》《中山大學南方學院聘任臺灣地區高層次師資人才勞動合同》，發現以上規章均明定，該校招募台灣學者的聘僱契約以3年為期，陳龍飛受雇3年未獲續聘，與台大、師大租借場地無因果關係，判決陳龍飛敗訴，不得向台大、師大要求賠償。全案仍可上訴。


更多鏡週刊報導
醉漢大鬧醫院被關停屍間　見驚人場景立刻酒醒求警開門
八點檔天王專吃姐姐軟飯　拿女友無限卡一刷幾百萬還買禮物送小三　
吳宗憲嫌三倍券「麻煩」並質疑透明度　蘇貞昌以「3好」回應了

►超人氣「小熨斗」下殺3.4折，快囤！

►票券換東森幣加碼1.5倍！輕鬆三步驟請點我

ET快訊
大S挨轟變肥！　汪小菲曬10年舊照「殘酷對比」說話了
長輩勸別亂挖！她半夜「肚臍摳出陳年精華」後悔...釣出悲劇
李眉蓁MV爆「侵權周杰倫」悄下架　周董公司回應了
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

台中港墜海「2可能原因」曝光！熟路釣客揭海象：那時候乾潮

台中港小黃墜海「2人破窗逃出」！他拼命游上岸…轉頭同事卻消失

帶10月大男嬰找朋友吸毒！單親媽竟餵食「安非他命」...超慘下場曝光

到中國任教年薪200萬「3年就失業」　講師回台控告台大、師大

深夜突然「罕見暴雨」害小黃運將落海？　台中人驚：雨滴有50元硬幣大

計程車墜海踹車窗逃生！生還者曝「游到沒力」驚悚過程…一小時才上岸

台中港小黃落海！車行店長在台北「有要事」　家屬崩潰憤怒：有比人命重要？

三峽少年雙載撞警車1死！父親質疑「警車故意要輾他」…警方還原狀況喊冤

台61南下264公里嘉義段3車連環撞　2車變形1輛開上分隔島！2人送醫

被控故意輾斷少年手腳　三峽警反駁：絕非事實...避免引爆瓦斯桶才緊急倒車

《我的婆婆》鍾欣凌再被兒子踢出家門　見女兒精壯男友「幼稚行為」...氣瘋

寧願看醫生也不要跟爸爸爬山！　4歲米粒這樣答...秦昊好心寒XD

《我的婆婆》鍾欣凌虧曾國城節目不好笑　黃姵嘉緊抱許孟哲哭到鼻涕流出來

雞排妹爆乳禮服現身信義區　吳宗憲拒領振興劵：希望它更簡單

Yeri亂入Jennie直播..還躺在床上XD　Blackpink四人透過手機合體全笑歪

曾之喬20歲一見鍾情辰亦儒　許瑋甯模仿曾國城講話...全場笑瘋

高嘉瑜開大絕！飆唱《三天三夜》　不甩港湖胖虎...藍委堅占主席台

《Running Man》10週年！直播泥漿懲罰　光洙被冰淇淋師傅耍...換鍾國秒拿走！

開車最高境界！她開隱形車練習 倒車轉「空氣方向盤」入庫網笑翻

立院爆衝突濺血...費鴻泰手受傷　綠營破防線！5分內護陳菊入議場

台中港墜海「2可能原因」曝光！熟路釣客揭海象：那時候乾潮

台中港小黃墜海「2人破窗逃出」！他拼命游上岸…轉頭同事卻消失

帶10月大男嬰找朋友吸毒！單親媽竟餵食「安非他命」...超慘下場曝光

到中國任教年薪200萬「3年就失業」　講師回台控告台大、師大

深夜突然「罕見暴雨」害小黃運將落海？　台中人驚：雨滴有50元硬幣大

計程車墜海踹車窗逃生！生還者曝「游到沒力」驚悚過程…一小時才上岸

台中港小黃落海！車行店長在台北「有要事」　家屬崩潰憤怒：有比人命重要？

三峽少年雙載撞警車1死！父親質疑「警車故意要輾他」…警方還原狀況喊冤

台61南下264公里嘉義段3車連環撞　2車變形1輛開上分隔島！2人送醫

被控故意輾斷少年手腳　三峽警反駁：絕非事實...避免引爆瓦斯桶才緊急倒車

女星滿臉狂冒痘痘　誤信偏方敷臉醒來變「史瑞克」

《雖然是精神病但沒關係》實體繪本上市！暗黑童話讓金秀賢讀到爆哭

新北環保局連結年輕世代　攜手青委會推「環保青」政策

「共機襲台第一防線基地」也舞弊　30億抗炸工程浮報超誇張

中職／先發三巨投兄弟贏球保證　季中先發20場都勝　

美軍與愛沙尼亞感情升溫　MQ-9「死神」無人機首次進駐

慈濟鼓勵捐「三倍券」做公益　王浩宇3理由拒捐

領1萬2三倍券！單親媽遭國二孩討錢　回絕竟被嗆「侵占」...網友戰翻

台中港墜海「2可能原因」曝光！熟路釣客揭海象：那時候乾潮

輪椅不合身恐釀「座瘡、脊椎側彎」　復健醫教銀髮族3招挑椅

Buffet吃到飽！整顆頭埋入狂吃　奴才一聲「喂」Ｑ柴嚇到彈起來

社會熱門新聞

三峽16歲少年撞警車亡　傷者爸怒控警故意倒車輾斷手腳

計程車墜海踹車窗逃生！生還者游到沒力

中國任教年薪200萬3年失業　回台控告台大師大

高中19人國道飆135km衝墾丁！18歲女噴飛…友人傻：失控了

小黃墜海2人破窗逃出　他轉頭同事卻消失

快訊／國1重大車禍！轎車撞大貨車28歲駕駛不治酒測超標

單親媽餵食10月大男嬰毒品　超慘下場曝光

罕見暴雨害運將落海？台中人驚：50元硬幣大

女會計遺失百萬貨款　老闆協商反遭狂K砸車

錢櫃KTV大火燒出貪官！月索5.4萬...檢調搜索北市府

衛生局女員工「身體像玩偶」！1539字還原暴行

快訊／三峽車禍1死3傷！少年闖紅燈撞警車噴飛亡2警濺血

三峽無照男雙載撞警車慘死　警方還原現場

尋芳客爽吃摻毒姊妹丼　警局露底「名器」見人

更多熱門

關鍵字：

鏡週刊

讀者迴響

發燒話題

三倍券 許崑源 金正恩 颱風即時 吳朋奉 唐鳳 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

不會調冷氣溫度　「一看遙控器」網秒點破

飲料被下催情藥！服務生小哥秒靠近她暗中保護

月收6000萬正妹直播主輕生死亡！爆偷吃小王

強尼戴普公開「前妻床上拉屎照」

一心生兒子！結紮夫慫恿妻子勾引鄰居…再生3女兒

三峽16歲少年撞警車亡　傷者爸怒控警故意倒車輾斷手腳

女友常搞曖昧！他醞釀2年用「滷肉飯」報復　

就要給曾之喬最好的！辰亦儒買5000萬豪宅

奶汪上車跟回家　1年後變驚嚇包

計程車墜海踹車窗逃生！生還者游到沒力

「蘇花比北宜可怕」她目睹紅車黏山壁再回頭：雞皮疙瘩

大S挨轟發福　汪小菲曬10年舊照說話了

中國任教年薪200萬3年失業　回台控告台大師大

即／台灣捐直升機　宏都拉斯墜毀

「吳夢夢回頭率高嗎？」　本尊親回：0%

更多

最夯影音

更多
《我的婆婆》鍾欣凌再被兒子踢出家門　見女兒精壯男友「幼稚行為」...氣瘋

《我的婆婆》鍾欣凌再被兒子踢出家門　見女兒精壯男友「幼稚行為」...氣瘋
寧願看醫生也不要跟爸爸爬山！　4歲米粒這樣答...秦昊好心寒XD

寧願看醫生也不要跟爸爸爬山！　4歲米粒這樣答...秦昊好心寒XD

《我的婆婆》鍾欣凌虧曾國城節目不好笑　黃姵嘉緊抱許孟哲哭到鼻涕流出來

《我的婆婆》鍾欣凌虧曾國城節目不好笑　黃姵嘉緊抱許孟哲哭到鼻涕流出來

雞排妹爆乳禮服現身信義區　吳宗憲拒領振興劵：希望它更簡單

雞排妹爆乳禮服現身信義區　吳宗憲拒領振興劵：希望它更簡單

Yeri亂入Jennie直播..還躺在床上XD　Blackpink四人透過手機合體全笑歪

Yeri亂入Jennie直播..還躺在床上XD　Blackpink四人透過手機合體全笑歪

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面