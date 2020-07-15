到中國任教年薪200萬「3年就失業」　講師回台控告台大、師大

圖文／鏡週刊

中國以高薪、高福利挖角人才的動作頻頻，目標從科技業跨大至教育界。近日卻傳出有學者陳龍飛為了年薪200萬到中國任教，卻在3年後失業，回台後怒告台灣大學和師範大學。

55歲的學者陳龍飛，2015年3月前往台灣大學和師範大學舉辦的校園徵才博覽會找工作，看到中國廣州中山大學（簡稱廣州中大）南方學院的攤位，被年薪200萬並配給公寓的優渥條件吸引，陳龍飛當下決定與之面試並簽約，赴廣州中大任職講師3年，2018年3月收到「不續聘」通知，淪為流浪教授。

陳龍飛丟失教職後回台憤恨難填，認為罪魁禍首是害他接觸到「西進」管道的台大和師大，決定向法院提告。他強調，他的教學評鑑很好，學生很喜歡他，廣州中大也確實給出了對外宣稱的優渥待遇，但台大和師大出租攤位給中國學校違反《國安法》《兩岸人民關係條例》《公平交易法》，誤導台灣高教人才西進誤入陷阱，因此提起民事損害賠償告訴，要求台大、師大各為他的失業賠償新台幣5萬元。

台大、師大的代表律師抗辯，學校只是出租校園博覽會的攤位給廣州中大，並未對其徵才活動有任何擔保，台大、師大不是服務或廣告的提供者，原告也不是消費者，全案與《國安法》《兩岸人民關係條例》《公平交易法》沒有關係，並指出原告3年合約到期未獲續聘，台大、師大沒有理由為此負責。

台北地方法院法官審酌《中大南方學院高層次師資人才招聘簡章》《中山大學南方學院聘任臺灣地區高層次師資人才勞動合同》，發現以上規章均明定，該校招募台灣學者的聘僱契約以3年為期，陳龍飛受雇3年未獲續聘，與台大、師大租借場地無因果關係，判決陳龍飛敗訴，不得向台大、師大要求賠償。全案仍可上訴。



更多鏡週刊報導

醉漢大鬧醫院被關停屍間 見驚人場景立刻酒醒求警開門

八點檔天王專吃姐姐軟飯 拿女友無限卡一刷幾百萬還買禮物送小三

吳宗憲嫌三倍券「麻煩」並質疑透明度 蘇貞昌以「3好」回應了

►超人氣「小熨斗」下殺3.4折，快囤！

►票券換東森幣加碼1.5倍！輕鬆三步驟請點我