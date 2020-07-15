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亞洲生技大展7/22虛實登場　永信、生展獲傑出生技產業金質獎

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▲亞洲生技大展7/22虛實登場　永信、生展獲傑出生技產業金質獎，永信董事長李芳全 。（圖／永信提供）

▲台灣生物產業發展協會宣布「2020傑出生技產業獎」得主 。（圖／永信提供）

記者姚惠茹／台北報導

亞洲生技大會7月22日～26日將在南港展覽館盛大登場，大會主席李鍾熙表示，因應新冠肺炎疫情延燒，今年以實體在線(Online+Live)的形式整合線上、線下開展，並在今(15)日頒發「2020傑出生技產業獎」之金質獎給永信(3705)、生展(8279)、鐿鈦(4163)及興農(1712)。

李鍾熙表示，今年大會以「危機中找尋生機」為主題，涵蓋全球抗疫、先進療法、精準醫療、數位醫療及投資與區域合作等5大領域，內容包括全球24小時商機媒合、線上論壇、公司展望說明會及新創團隊Pitch、互動式線上展覽平台，同時舉辦實體展覽與論壇。

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李鍾熙指出，由於新冠肺炎疫情嚴峻，全球大部分展會均延期或取消，導致台灣生技產業難以跨出國際進行合作和媒合，但所幸台灣疫情控制得宜，再加上去年亞洲生技大展順利落幕，因此今年生技大會如期舉行，同時也是這次疫情中，全球第一場大型實體國際生技大會。

▲亞洲生技大展7/22虛實登場　永信、生展獲傑出生技產業金質獎。（圖／記者姚惠茹攝）

▲台灣生物產業發展協會理事長李鍾熙。（圖／記者姚惠茹攝）

李鍾熙說明，今年大會首次採用以全新的實體+線上模式，其中線上展覽平台採用活潑生動的線上互動平台，參展廠商不僅能以圖像、海報、影片設計布置攤位，更提供展出公司或機構與參觀者互動、交換聯絡方式，預計攤位超過200家，還有以色列、義大利已經組團參展。

李鍾熙補充，實體展覽則有496家公司參與，總計1077個攤位，除了展區以外，還有國家館、國際藥廠、精準醫療、細胞及再生醫療，以及科技部新創團隊共50個團隊參展，更因台灣在這次抗疫表現傑出，新增國際防疫形象館，並邀請與抗疫相關廠商一同參展。

▲亞洲生技大展7/22虛實登場　永信、生展獲傑出生技產業金質獎，永信董事長李芳全 。（圖／永信提供）

▲永信董事長李芳全 。（圖／永信提供）

台灣生物產業發展協會今日同時宣布「2020傑出生技產業獎」得主，從近60件報名廠商中，選出12家機構與產品技術，其中「產業金質獎」由永信、生展、鐿鈦及興農獲得，而「潛力標竿獎」有新旭生技、全福生技、台灣圓點奈米、艾克夏醫療儀器、晨暉生技，以及「產業創新獎」則是由思捷優達、台灣微創醫療器材(6767)及正瀚(6534)獲頒。

以金質獎得主永信來說，公司聚焦發展重症感染藥物，深耕發展抗感染藥物，除了早期開發的廣效型抗生素藥物、中期發展預防性黴菌感染與抗病毒藥物，近期更朝向需求日增的重症感染領域，並從原料開發至藥品之垂直整合，有效減少生產成本，提供民眾更好的醫療品質。

永信指出，目前侵入性念珠菌感染治療藥物Micafungin已展開全球各高法規國家市場的查登作業，而第二代廣效性抗黴菌藥物Voriconazole則已取得台灣與日本上市許可，至於和台微體攜手合作的殊奈米化微脂體製劑Amphotericin B已成功量產，目前正配合進行歐、美、中的查登作業。

▲亞洲生技大展7/22虛實登場　永信、生展獲傑出生技產業金質獎。（圖／記者姚惠茹攝）

▲生展獲頒傑出生技產業金質獎。（圖／記者姚惠茹攝）

而金質獎得主生展，主要以各種特色的「功能性益生菌」，累積至少30個有效專利，自行篩選開發出多項專利功能性菌株，將乳酸菌差異化、特色化、商標化，並與市場上常見的益生齒進行區隔，產品定位涵蓋改善免疫、過敏、精神、消化,腸炎、腸癌發生等科學驗證功能。

生展指出，公司近年積極整合上下游產品及服務，提供保健產品研發生産服務，並與國際客戶進行品牌授權交又合作，打入國際通路，像是目前其所生産的益生菌産品即通過美國知名運動營養品牌，打入日本、大陸等地，而歐洲、美國通路客戶也已供樣洽商中。

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