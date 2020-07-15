日本解封後單日最多！大阪新增61例　北海道酒店11人群聚感染

▲大阪道頓堀街景。（圖／達志影像／美聯社）



文／中央社東京15日綜合外電報導

日本今天除了東京都 疫情持續升溫，神奈川縣單日新增39例及關西地區的大 阪府單日新增61例確診病例，雙雙創「緊急事態宣言」 解除後新高紀錄；北海道也爆出酒店11例群聚感染。

日本東京都疫情持續升溫，今天單日新增確診病例 165例，已連續7天逾百例，東京都政府基於疫情現況判斷「感染被認為正擴大中」，將4階段警戒等級提高到最高級。

日本放送協會（NHK）報導，大阪府政府相關人士表示，今天單日新增61例確診病例，是「緊急事態宣言 」解除以來新高，且上次出現單日新增逾60例，是4月 20日的84例，間隔已有86天。根據NHK自行統計，大阪府至今病例數共有2126例。

神奈川縣政府與橫濱市政府等表示，今天新增26例確診病例，加上川崎市已確認的13例，總計今天神奈川 縣就新增39例，是5月25日解除「緊急事態宣言」以來最多的一天。

根據NHK自行統計，神奈川縣目前總病例數1824例 ，其中有98人死亡。

另外，北海道今天也新增13例確診病例，其中11例 是札幌市鬧區「薄野」地區一家酒店的顧客及工作人員 ，札幌市政府認為發生新的群聚感染，呼籲位於薄野的同類型店家注意防疫。

薄野地區曾在今年3月的一家酒吧發生過群聚感染 ，這次的酒店則是第2處群聚感染。根據NHK自行統計， 北海道目前總計病例數1317例，其中有102人死亡。

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