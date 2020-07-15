趕搭末班車！台商資金回台單月破200億元　首年可望達1500億元

▲台商資金回台倒數兩個月，都有機會單月突破200億元以上（圖／記者周宸亘攝）

記者吳靜君／台北報導

財政部今（15）日公布《境外資金匯回管理運用及課稅條例》（境外資金專法）申請統計，從去年8月15日到今年7月14日止，申請件數已經達到620件、申請金額達到1284億元，從6月中到7月中新增投資金額超過200億元，是境外資金專法上路以來最大單月金額。

根據財政部統計，台商依據資境外資金專法自去年8月15日到今年7月14日，累計申請有620件、累計申請金額有1284億；核准的件數有559件、金額有1178億元；匯回的件數有471件、金額也突破千億元達到1036億元。

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依此來看，6月15日到7月14日止，新增件數有132件、新增金額達到229億元，是自境外資金匯回專法上路以來，申請回台金額最大的一次，顯示隨著首年優惠稅率8%（實質投資4%）倒數計時，台商依專法申請匯回的速度也跟著加快。

財政部官員表示，最後一個月預期應該會維持與這個月相當的規模，也可望可以突破200億元以上，整體而言台商首年申請匯回的金額有望達到1400億元到1500億元之間。

此外，「股王」大立光（3008）日前代重要子公司ASTRO INTERNATIONAL LIMITED公告，董事會通過盈餘分配合計2.76億美元（新台幣82億元），將用於興建、投資廠房與設備，外界認為對於台商資金回台政策來說，具正面性意義。官員表示，境外資金匯回專法對於鼓勵台商回台具有效果，不過大立光不一定走專法的方式回來，而計入專法的統計之中。

會計師則認為，今年達到最低推估1300億元是沒有問題，但是明年的稅率提高到10%（實質投資5%）的話，恐怕申請匯回的資金恐怕會腰斬，因為能夠享受較低稅率、可以匯回台灣的資金，台商一定會趕在最低稅率的時候匯回；第二年的稅率提高的話，對台商海外的資金匯回的吸引力大大減少。

會計師建議，如果無法延長優惠稅率的時間，起碼第二年可以維持與第一年相當的稅率，對台商匯回才能夠維持吸引力。

