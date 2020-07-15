　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

女神卡卡「Rain On Me」遭禁播！電台曝光「超瞎原因」　竟扯到有先例

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼女神卡卡（Lady Gaga）拉斯維加斯開唱。（圖／CFP）

▲女神卡卡（Lady Gaga）拉斯維加斯開唱。（圖／CFP）

記者黃心瑀／綜合報導

女神卡卡（Lady Gaga）跟小天后亞莉安娜（Ariana Grande）合唱的「Rain On Me」一曲獲得許多人的喜愛，不過愛爾蘭電台FM104卻突然宣布，要禁止播放這首歌曲，而禁播的原因竟然是因為「天氣」！

綜合外媒報導，「Rain On Me」這首歌曲發行之後，獲得大眾喜愛，更有人稱為是今年夏天最熱門的單曲之一，但這麼受歡迎的歌曲卻在電台裡被禁播了！愛爾蘭電台FM104先前表示，自從這首歌發表之後，首都都柏林的雨就沒有停過，導致大家都無法在外頭烤肉，所以現在要將這首歌禁播，看看天氣會不會因此轉好。

電台主持人Jim-Jim和Nobby在宣布這項重大消息之後表示，短短的幾天之內，從適合烤肉的天氣轉變成需要天天撐傘，大家錯過了烤肉的時光跟喪失了一些曬乾的機會，所以決定將「Rain On Me」這首歌抽出歌曲播放列表中幾天，希望天氣會因此從雨天變晴天；最後他們還告知，如果在10日到13日期間聽到這首歌，務必要通知電台處理。

報導中指出，這個聽起來很荒謬的決定，其實是源自於先前的一次經驗，蕾哈娜（Rihanna）2007年發行「Umbrella」一曲之後，都柏林度過了有史以來記憶中天氣最惡劣的夏天。如果在禁止播放「Rain On Me」之後，天氣有所好轉，那大眾就能夠再度於電台聽到這首熱門歌曲了。

▼影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。

►過期了沒關係，一張紙變身1.5倍東森幣

ET快訊
大S挨轟變肥！　汪小菲曬10年舊照「殘酷對比」說話了
長輩勸別亂挖！她半夜「肚臍摳出陳年精華」後悔...釣出悲劇
李眉蓁MV爆「侵權周杰倫」悄下架　周董公司回應了
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

快訊／美國務卿蓬佩奧宣布　美國將制裁華為「特定員工」

印尼蘇拉威西暴雨…泥流洪水淹沒6鎮　至少21人死亡

畫面飄過「超級紅人」驚呆！他曬成「地獄怪客」還上新聞　怒刷一波存在變主角

冰封54年　阿爾卑斯山出土1966年印度舊報紙

女神卡卡「Rain On Me」遭禁播！電台曝光「超瞎原因」　竟扯到有先例

日本解封後單日最多！大阪新增61例　北海道酒店11人群聚感染

首爾市政府：將徹查前市長朴元淳性騷擾案

以色列失業率衝破23％　跪地民眾強頂水柱怒吼：貪污總理下台！

美國人為何不愛戴口罩　歷史專家曝原因…是天生的？

英知名藝術家扮清潔工潛入地鐵塗鴉　新冠肺炎為創作主題

《我的婆婆》鍾欣凌再被兒子踢出家門　見女兒精壯男友「幼稚行為」...氣瘋

寧願看醫生也不要跟爸爸爬山！　4歲米粒這樣答...秦昊好心寒XD

雞排妹爆乳禮服現身信義區　吳宗憲拒領振興劵：希望它更簡單

《我的婆婆》鍾欣凌虧曾國城節目不好笑　黃姵嘉緊抱許孟哲哭到鼻涕流出來

Yeri亂入Jennie直播..還躺在床上XD　Blackpink四人透過手機合體全笑歪

曾之喬20歲一見鍾情辰亦儒　許瑋甯模仿曾國城講話...全場笑瘋

高嘉瑜開大絕！飆唱《三天三夜》　不甩港湖胖虎...藍委堅占主席台

《Running Man》10週年！直播泥漿懲罰　光洙被冰淇淋師傅耍...換鍾國秒拿走！

開車最高境界！她開隱形車練習 倒車轉「空氣方向盤」入庫網笑翻

立院爆衝突濺血...費鴻泰手受傷　綠營破防線！5分內護陳菊入議場

快訊／美國務卿蓬佩奧宣布　美國將制裁華為「特定員工」

印尼蘇拉威西暴雨…泥流洪水淹沒6鎮　至少21人死亡

畫面飄過「超級紅人」驚呆！他曬成「地獄怪客」還上新聞　怒刷一波存在變主角

冰封54年　阿爾卑斯山出土1966年印度舊報紙

女神卡卡「Rain On Me」遭禁播！電台曝光「超瞎原因」　竟扯到有先例

日本解封後單日最多！大阪新增61例　北海道酒店11人群聚感染

首爾市政府：將徹查前市長朴元淳性騷擾案

以色列失業率衝破23％　跪地民眾強頂水柱怒吼：貪污總理下台！

美國人為何不愛戴口罩　歷史專家曝原因…是天生的？

英知名藝術家扮清潔工潛入地鐵塗鴉　新冠肺炎為創作主題

ALLIE防曬才100元！東方美集團特賣會　SUQQU、RMK、佳麗寶全下殺

快訊／美國務卿蓬佩奧宣布　美國將制裁華為「特定員工」

DC超級英雄影集《逐星女》宣布續拍第二季　角色原型紀念「逝世妹妹」

台南連續3年自殺死亡率下降　獲衛福部心理及口腔健康業務表現績優獎！

萬茜車禍骨折「最新現況」曝光！　私人群組照片被PO出…粉絲爆笑了

帶10月大男嬰找朋友吸毒！單親媽竟餵食「安非他命」...超慘下場曝光

快訊／紙本三倍券首日領券突破240萬人次！晚鳥及數位綁定抽圓山住宿券

到中國任教年薪200萬「3年就失業」　講師回台控告台大、師大

中職／桃猿7輪真的有奇蹟！楊瑞承首安、首轟送給父母

中職／楊瑞承首安、首轟同天出爐　曾總：好的開始

國際熱門新聞

新郎喝爛醉！新娘仍「1夜激戰3次」叫整晚

大叔爽擠泳池趴拒戴口罩　染疫3天後亡

女兒潛停屍間「拉冰櫃尋父」竟目睹復活說話瞬間

她爬50m陡峭岩壁拍照　「雙腿無力墜落」驚悚影片曝光

她爽中9千萬彩券　灑鈔票金項鍊

下半身直接沒了！陽光弟衝浪「慘遇流氓大白鯊」

74歲男娶39妻　每晚「輪流睡」生94個兒女

老婦寵物房驚現「乾隆御用夾層花瓶」！拍2.7億

新娘婚宴吃甜點　下秒倒地喪命

快訊／川普已簽署《香港自治法案》

殺1家3口　美聯邦17年處決首死囚

譚德塞吐真話「人類生活回不去了」

Youtuber「淚訴產前恐懼」幾日後一屍兩命

61船員確認陰性　航行35天神秘確診

更多熱門

關鍵字：

讀者迴響

發燒話題

三倍券 許崑源 金正恩 颱風即時 吳朋奉 唐鳳 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

飲料被下催情藥！服務生小哥秒靠近她暗中保護

不會調冷氣溫度　「一看遙控器」網秒點破

月收6000萬正妹直播主輕生死亡！爆偷吃小王

高中19人國道飆135km衝墾丁！18歲女噴飛…友人傻：失控了

快訊／三峽車禍1死3傷！少年闖紅燈撞警車噴飛亡2警濺血

快訊／國1重大車禍！轎車撞大貨車28歲駕駛不治酒測超標

三峽16歲少年撞警車亡　傷者爸怒控警故意倒車輾斷手腳

強尼戴普公開「前妻床上拉屎照」

畢旅合照多2人！「無臉藍衣男」躲在背後

以為新兵被拗站哨　馬祖安官衝寢室質問：冰水從頭淋下

「吳夢夢回頭率高嗎？」　本尊親回：0%

就要給曾之喬最好的！辰亦儒買5000萬豪宅

尋芳客爽吃摻毒姊妹丼　警局露底「名器」見人

新郎喝爛醉！新娘仍「1夜激戰3次」叫整晚

女友常搞曖昧！他醞釀2年用「滷肉飯」報復　

更多

最夯影音

更多
《我的婆婆》鍾欣凌再被兒子踢出家門　見女兒精壯男友「幼稚行為」...氣瘋

《我的婆婆》鍾欣凌再被兒子踢出家門　見女兒精壯男友「幼稚行為」...氣瘋
寧願看醫生也不要跟爸爸爬山！　4歲米粒這樣答...秦昊好心寒XD

寧願看醫生也不要跟爸爸爬山！　4歲米粒這樣答...秦昊好心寒XD

雞排妹爆乳禮服現身信義區　吳宗憲拒領振興劵：希望它更簡單

雞排妹爆乳禮服現身信義區　吳宗憲拒領振興劵：希望它更簡單

《我的婆婆》鍾欣凌虧曾國城節目不好笑　黃姵嘉緊抱許孟哲哭到鼻涕流出來

《我的婆婆》鍾欣凌虧曾國城節目不好笑　黃姵嘉緊抱許孟哲哭到鼻涕流出來

Yeri亂入Jennie直播..還躺在床上XD　Blackpink四人透過手機合體全笑歪

Yeri亂入Jennie直播..還躺在床上XD　Blackpink四人透過手機合體全笑歪

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面