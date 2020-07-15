快訊／台泥公開收購信昌化57.49％股權　出價每股18元！

▲台泥將公開收購信昌化。（圖／記者陳心怡攝）



記者陳心怡／台北報導

台泥（1101）今日宣布在董事會決議下，將公開收購信昌化（4725)普通股股份總數75,890,051股，約當於信昌化已發行普通股132,009,925股之57.49%，並將依據相關法律規定之程序，終止其上市。

台泥表示，本次公開收購價格為每股現金18元，若應賣股數達預定最高收購數量，則本次公開收購之收購總金額為13億6602萬餘元。惟若最終有效應賣之數量未達預定最高收購數量，但已達最低收購數量6,600,500股(約相當於信昌化全部股份總數之5%)時，本次公開收購之數量條件仍告成就。

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台泥目前已經是信昌化最大股東，今天召開重訊記者會指出，由於近年大陸地區興建原料廠的大量投產致石化產品價格下滑，信昌化自2012年開始，除2018年獲利外，即處於連年虧損情況，2019年全球經濟因中美貿易戰致關稅影響加上區域性貿易組織帶來的關稅沖擊甚鉅，加上終端需求保守，整體石化產業獲利呈現衰退，信昌化2019年虧損更高達20億以上。

台泥表示，希望整合集團資源，調整信昌化之體質，以尋求發揮最大綜效，雖然台泥及關係人對信昌化之持股合計已達42.51%，但為增加實行整合或調整之效率及彈性，公司擬依據「公開收購公開發行公司有價證券管理辦法」及相關法令規定，以公開收購方式取得信昌化除本公司及關係人所持有股份以外之在外流通之所有普通股股份，並將依據相關法律規定之程序，終止其上市，以利調整其業務經營模式及財務結構。

台泥也留下伏筆，強調後續不排除由公司長期繼續持有信昌化，亦有可能考慮出售信昌化股權或資產，或者引進策略聯盟夥伴共同經營，期以創造集團整體利益。

台泥指出，預計本次公開收購完成後，將取得信昌化100%股權後，信昌化將成為100%持股之子公司，若前述規劃仍無法完成100%持有信昌化之計畫，亦不排除規劃以股份轉換，在信昌化董事會及或股東會同意之前提下，以現金為對價之方式完成100%持有信昌化之目標，惟其價格仍與本次公開收購之價格一致。於本次公開收購及或股份轉換案完成後，本公司將依據相關法律規定之程序促使信昌化下市。