財政部認證：台股是資金行情非基本面　散戶比重高「支撐不算太紮實」！

▲台股維持在高點，財政部認為屬於資金行情非基本面支撐。（圖／記者林敬旻攝）

記者吳靜君／台北報導

國安基金委員會今（15）日召開例行委員會，國安基金執行秘書阮清華解釋，之所以未要退場、決定繼續護盤，是因為當初「進場」因素尚未消除，所以國安基金委員雖然見解多有不同，但是最後的決議「共識」認為再觀察一段時間，下次例會再決定是否繼續護盤。

國安基金今日召開例行委員會，阮清華表示，國際的新冠肺炎（COVID-19）疫情持續升溫，像是美國、香港等，國內的基本面也未有好轉，馬上又有新的一波紓困方案，這一次股市良好並因「基本面」良好、而是「資金面」。

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不過，外界好奇，國安基金在第二季投資餘額仍在7.57億元，相較於首季，並沒有增加，但是仍決定不退場，阮清華表示，現在台股確實有明顯的上漲，所以國安基金並沒有積極加碼。不過未退場因素，也在於當初決議進場護盤的「原因」並未消除，為疫情尚未明朗化，像是美國、澳洲、香港等疫情有重新升溫，甚至還可能二次疫情或封城的情

現在國外股市因為沒有大跌，外資沒有匯出的壓力，且持續淨匯入，以6月、7月來看外資都是淨匯入，且現在散戶比重高，顯示台股的支撐不算太紮實。不過相較3月時國安基金進場時，因為當時國際股市大跌，台股成了提款機，幾乎都是千億元流出，現在外資已經轉淨匯入了。

至於現在疫情何時結束尚不明朗、國安基金現在不退場是否可能會護盤效果鈍化或者變成常態性護盤？阮清華表示，過去國安基金護盤也曾經長達200多天，護盤效果未有鈍化的情況；疫情還在發展中，國安基金的委員們認為再觀察一段時間，下一次（10月15日前）例會看當時疫情與整體經濟狀況再判斷是否要停止護盤或退場。

▼國安基金歷年護盤情形。（表／記者吳靜君、資料來源／財政部）

