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東捷資訊專業團隊進軍高雄　打造南台灣數位轉型解決方案

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▲東捷資訊(6697)高雄分公司正式開幕舉行剪綵儀式，由董事長高尚偉(右二)攜、高雄分公司營運總經理楊孟翰(左二)，與夥伴思愛普軟體副總蔡維洲(左一)、研華台灣副總林其鋒(右一)共同剪綵。（圖／東捷資訊提供）

▲左起為思愛普軟體副總蔡維洲、高雄分公司營運總經理楊孟翰、董事長高尚偉、研華台灣副總林其鋒。（圖／東捷資訊提供）

記者姚惠茹／台北報導

東捷資訊今（15）日宣布高雄分公司正式開幕，主要是東捷資訊擁有優異智慧科技解決方案技術、協助企業轉型超過20年以上的經驗，因此看準企業數位轉型商機，所以前進高雄為搶灘中南部市場畫下重要里程碑。

東捷資訊董事長高尚偉表示，中南部一直是公司很重視的地區，雖然國內現在有高鐵，但若能直接有團隊在當地在服務上也能更為直接快速，因此公司召集精兵，就是希望能就近提供專業給需要的企業，不只ERP服務，東捷也帶著對智慧物聯網AIoT的專業，為在地提供數位化服務。

請繼續往下閱讀...

高尚偉指出，高雄是東捷資訊第一個坐落在南部的分公司，未來公司也期望能有更多的據點與專業團隊，為各地有需求的企業提供服務，開幕現場包括研華台灣、思愛普軟體、新漢智能、新人類資訊等重要合作夥伴與客戶都到場祝賀。

研華副總林其鋒表示，因為疫情燒起，資訊化數位轉型成為接軌國際的重點，也看好東捷資訊此時跨足中南部市場可帶來的後續商機。

▲東捷資訊(6697)高雄分公司正式開幕舉行剪綵儀式，由董事長高尚偉(右二)攜、高雄分公司營運總經理楊孟翰(左二)，與夥伴思愛普軟體副總蔡維洲(左一)、研華台灣副總林其鋒(右一)共同剪綵。（圖／東捷資訊提供）

▲高雄分公司營運總經理楊孟翰。（圖／東捷資訊提供）

根據經濟部工業局資料統計，南部地區群聚產業分布比高，像是台南有車輛零組件、紡織、橡塑膠機械等；高雄則有石化、扣件、汽車零組件、造船、鋼鐵、生技醫療等，為全台製造業主力地區，而智慧製造加上5G的開台提升產率，全球在2023年有機會創造每年2.2兆美元的商機，潛力無限。

高雄分公司營運總經理楊孟翰表示，針對中南部產業分布，除了既有的ERP導入與顧問服務之外，東捷也將物聯網製造列為服務重點之一，並在高雄以平均年資超過10年的專業顧問團隊，提供中南部的企業直接且快速的服務。

東捷資訊說明，深耕產業升級服務多年，特別是在製造業領域能精準掌握業界需求，針對產業所面臨的痛點量身打造解決方案，從企業資源規劃(ERP)到製造產程的智慧升級，皆有獨門心法，而且東捷也提供智慧製造與完整供應鏈管理，協助產業從生產到出貨完整掌握產品訊息。

東捷資訊補充，除了企業內部資訊，東捷更打造供應商平台，協助客戶將觸角延伸至物料供應商，透過系統即時管控與溝通物料進出與庫存，進一步有效安排產程與出貨，達到雙贏的局面。

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