國泰攜手台北大學產學合作　推個股ESG專業報告

▲國泰團隊與臺北大學舉辦ESG產學研究計畫發表會，國泰證券莊順裕董事長（左六）、臺北大學李承嘉校長（中）、國泰金控程淑芬投資長（右五）。（圖／國泰提供）

記者陳心怡／台北報導

國泰證券子公司國泰期貨與國立臺北大學產學合作，目標是一同為國內上市櫃公司ESG研究投注心力，滿足台灣投資市場個股ESG研究缺口，學術與企業合作，讓台灣企業ESG表現優秀個股被市場看見。

國泰證券莊順裕董事長表示，ESG已成為全球主權基金與大型投資機構進行投資決策時，非財務評等的重要分析項目。今年國泰證券深化ESG研究及推廣，子公司國泰期貨與專業的國立臺北大學企業永續發展研究團隊產學合作，推出個股ESG研究報告，為國內投資機構與上市櫃企業精進ESG建構有效的溝通橋樑、促進整體社會重視永續發展，邁向全球永續環境正向循環的目標與願景。

請繼續往下閱讀...

國泰證券亦提出對於ESG的願景，做出全新詮釋，「E：Encourage推動台灣ESG分析、S：Share將ESG研究分享給社會大眾、G：Get-together希望大家一起參與，讓所有上市櫃公司都能成為ESG一員。」

莊順裕董事長也分享，國內ESG研究尚在萌發階段，國泰證券除了貢獻一己之力，更希望拋磚引玉，吸引更多優秀研究機構共襄盛舉，秉持著集團企業永續的經營理念，國泰證券更加期許透過『研究力』，共築證券商、學術機構及國內上市櫃企業在ESG領域源源不絕的正向循環生態，盡一份證券商建立國內衡量非財務面ESG分析標準的企業社會責任。

臺北大學校長李承嘉表示，企業永續與企業社會責任議題近年受到全球高度重視，臺北大學也積極投入相關研究與觀念推廣，除了商學院2018年發表「臺灣永續價值指數」(Taiwan Sustainability Index；TWSI)，此次能與國泰集團合作，象徵學術與產業並進，也是臺北大學善盡學術服務社會的具體例證。

國泰證券子公司，國泰期貨證期研究部王誌霖協理分析，國際ESG研究範圍仍侷限在大型企業，國泰ESG報告希望運用「在地化優勢」，從本土資本市場對於ESG研究的需求出發，將研究的覆蓋率放大，並且在個別企業ESG報告的細緻度更加強化，目的將是直接滿足台灣資本市場在ESG研究的需求，協助並有效填補不論是外資法人或是本土機構法人在台股ESG報告的需求缺口。

國泰證券指出，ESG原則在國際研究投資領域已蔚為重要主流與趨勢，企業在環境、社會及公司治理(Environmental、social and governance，ESG)等面向的作為，除了做為投資機構對於其非財務報表的衡量標準外，亦為未來企業經營可能發生潛在風險的評估依據之一。