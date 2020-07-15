3倍券買彩券拚18億頭彩！彩迷衝往彩券行投注　200元組合餐最受歡迎

▲最多民眾拿振興三倍券買200元套餐，飛來發彩券行預估買氣可提高5成。（圖／記者紀佳妘攝）

記者紀佳妘／台北報導

振興三倍券今（15）日正式上路，周四開獎的威力彩頭獎上看18.3億元，不少民眾一早領到實體券就到彩券行報到買彩券，飛來發彩券行透露，最多民眾拿三倍券買200元套餐，預估在高額頭獎金額、三倍券開跑帶動下，買氣可望提高5成，預料「明天會加倍好」。

搶搭振興三倍券順風車，台灣彩券公司推出4款電腦型彩券「振興組合包」套餐，分別有200元「滿億雙響餐」、500元「天天頭獎餐」、700元「大獎週全餐」及3,000元「包牌雙收餐」，民眾可依自身喜好購買。

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▲搶搭振興三倍券順風車，台灣彩券公司推出4款電腦型彩券「振興組合包」套餐。（圖／記者紀佳妘攝）

飛來發彩券行表示，有一位客人今天早上9點領到紙本三倍券，就馬上到店裡買彩券，選擇200元「滿億雙響餐」，也就是1注威力彩，加上2注大樂透，希望能受到財神爺眷顧，一圓發財夢。

飛來發彩券行也透露，最多人拿振興三倍券買200元組合餐，也有少數人直接拚3,000元「包牌雙收餐」，套餐包括2期的第二區包牌的威力彩（1,600元）以及2期2組7連碰的大樂透（1,400元），希望透過包牌買法，不想與財神爺擦身而過。

▲彩券行特別將三倍券信封袋放在財神爺手上，主要是許多人不知道原來三倍券也可以買彩券。（圖／記者紀佳妘攝）

彩迷也關注組合餐能否自選？飛來發彩券行指出，4種「振興組合包」套餐都可以選擇電腦選號或自己選號，其中電腦選號占了7成、自己選號則占3成。

許多民眾搞不清楚原來三倍券也可買彩券，飛來發彩券行特別將三倍券放在財神爺手上，讓大家一目了然，所以有不少人買完彩券後，摸一摸財神爺的神像，期許能中大獎。此外，為讓民眾選購更為便利，用三倍券買彩券也可以找零。