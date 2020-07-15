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後疫情時代經濟U型復甦　法人預估明年GDP將反彈至5.3%

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▲金錢，鈔票，理財，投資，存錢，投資型保單。（圖／pixabay）

▲法人預估明年經濟成長將反彈至5.3%。（圖／pixabay）

記者陳心怡／台北報導

後疫情時代政府的振興方案能否有效刺激經濟？施羅德投資集團認為，後疫情時代市場將「U 型復甦」，估今年全球經濟雖可能為負成長，但2021年可躍升為成長5.3%。

施羅德投信指出，在此不明朗的經濟氛圍，使市場漲跌起伏變得巨大。但長線而言，資金充沛帶來的流動性可支撐金融市場，雖然目前仍有二次疫情的隱憂、保守的消費與投資影響，但歸納目前市場狀態與未來可能出現低利率導致消費保守、儲蓄率大增，收益產品仍會是下個階段的投資主流。

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此外，施羅德投信表示，民眾對於健康護理的重視，除疫情刺激，在全球人口老化的狀況下，各國對於醫療保健日益重視，因此，醫療保健、製藥產業亦浮現長期的投資價值。

再者，科技變革的加速，譬如疫情期間，促使零接觸經濟的誕生，自動化、AI持續發展，大數據研究也將更深、更廣，因此，與遠距辦公、網路零售業等相關的科技產業將持續吸引全球人的目光。

施羅德建議投資人可透過全球多元分散的企業債來因應風險，並以投資等級債券為主、優質高收益債券為輔，如此一來，在追求收益之餘，還可靠高品質債券抵禦市場的不確定性。

至於今年以來表現良好的政府債，施羅德投信則認為，因為其殖利率處於歷史低檔，政府債價值面仍然昂貴，因此對於政府債券持中立態度，企業債相對更具吸引力。另外也需留意高收益債，雖美國聯準會預計購買被降評的墮落天使公司債，但仍需注意未來有降評和違約潛在風險，投資宜慎選標的。

此外，施羅德投信也提到靈活配置型多元資產相當重要。今年來股債市場震幅同步加大股市方面，建議可加碼美國高品質股票與成長型股票。對歐洲地區則持續觀望，主因為歐盟成員國對財政刺激方案未能達成共識，先前受封城影響較深的國家將會減少復甦助力；而亞太區因中美摩擦再起，且中國通過港版《國安法》，美方取消香港特殊地位，未來香港貿易、金融市場恐將受影響。

整體來看，寬鬆政策下，全球股債皆有機會，但投資人應慎防短線波動，掌握「動勿伸有會」這組關鍵字，靠著抓對新趨勢、搭上產業順風車，並透過靈活配置，才能將每一次機會化為實質收益。

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