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首次投資美股就慘賠近20萬　新手總結分享5個血淚教訓！

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▲▼賠錢,慘賠,股市。（圖／取自免費圖Pixabay）

▲「聽信陌生人報的明牌」很容易掉進投資陷阱。（圖／取自免費圖Pixabay）

記者王曉敏／綜合報導

「我買了3支股票，這3支股票讓我賠了快20萬...」股市新手Jeremy近日終於認賠賣出手中「不健康」的股票，首度挑戰美股卻鎩羽而歸，從這次的慘敗經驗中，總結了5個新手可能掉進的投資陷阱。其中，「聽信陌生人報的明牌」即便是股海老手都容易中招。

Jeremy亮出自己的投資損益表，他買入了2支石油和天然氣公司股票，分別是丹博里資源（Denbury Resources ，交易代號DNR）及切爾皮克能源（Chesapeake Energy，交易代號CHK），同時，他也做空了近期很夯的視訊通訊公司Zoom（交易代號ZM）。其中，DNR賠了約新台幣5萬元，CHK小賠1萬元，而Zoom則慘賠逾10萬元。

請繼續往下閱讀...

買入陌生人推薦的陌生股票　慘淪抬轎

在社群時代中，新手想開始投資，往往會選擇加入一些相關的社群群組，Jeremy也一樣。

▲▼新手投資股票一個月賠了20萬。（圖／翻攝自YouTube／阿捷聊生活）

▲Jeremy首次投資美股就賠錢出場。（圖／翻攝自YouTube／阿捷聊生活）

他在群組中看到有人推薦DNR，便以一張0.6美元的價格買進，沒想到買進後股價卻狂跌，最終Jeremy以每張0.24美元的價格脫手，賠了近新台幣6萬元。「我當初聽了那個人講的話就買了。等於說，他講了兩句話，一句話就值3萬。」

CHK同樣也是聽了他人的推薦。切爾皮克能源可說是美國頁岩油巨擘，但受到新冠肺炎的衝擊及沉重的債務影響，於今年6月底宣告申請破產保護。「破產後，很多投機客包括當初的我就買進，我一買進就被套爆。」Jeremy無奈地說：「我把一張股票買到停牌，傻眼。」最終CHK讓他賠了約新台幣1萬元。

「這兩支股票我其實沒有很熟悉，我連它的名字全名叫什麼我都講不出來。」Jeremy指出，一開始他聽都沒聽過DNR跟CHK，也未著手研究，只是相信「台灣人都很善良」，結果卻賠爆。他形容，這就好像你買了一張刮刮樂，所有人都說會漲喔，講完之後這些人就永遠消失了。

在熟悉的領域對自己太過自信　他做空Zoom卻慘賠

Jeremy說自己在180美元時開始看Zoom股票，並在股價到了130美元時決定做空，「然後今天（7月7日），它的價格大約是260塊，比我當初空的價格多了2倍。」

▼Jeremy約在130美元左右做空Zoom的股票，影片拍攝當下Zoom的股價已達260美元。（圖／翻攝自YouTube／阿捷聊生活）

▲▼新手投資股票一個月賠了20萬。（圖／翻攝自YouTube／阿捷聊生活）

為什麼要做空Zoom？Jeremy提出了3個原因。首先，Zoom執行長袁征前曾被報導出先後三度減持公司股票，Jeremy認為這可能意味著該公司有問題；其次，曾從事視訊軟體相關業務的Jeremy從專業角度來看，認為Zoom的功能與其他視訊軟體相比沒有太「Fancy」，很容易被取代；最後，Jeremy認為疫情結束後，遠距視訊功能的需求就會大幅縮減。

綜上所述，Jeremy認為Zoom股價沒有繼續上漲的空間，並決定做空Zoom，「結果一路被軋爆。」

從血淚教訓中　總結5招避免踩雷

透過這次的經驗，Jeremy總結了5種避免掉入投資陷阱的方法：

1. 新手不做空不要輕易地做空股票，除非真的很專業，且做空股票一定要走短線，「快進快出」不要拖泥帶水。
2. 站在一般投資者的角度，看待市場勿太聰明從Zoom的經驗來看，股票市場要用散戶、投資機構的角度來思考，想太多反而會賠到錢。
3.不要買不熟悉的股票
4. 不要相信陌生人推薦的股票
5. 要設停損點Jeremy稱自己之所以賠這麼多，就是因為沒設停損點。

不過Jeremy也指出，慶幸這次「只」賠了20萬而非100萬，之所以沒有大賠，主要原因就是沒有開槓桿、沒做期貨、選擇權或權證，「我看到很多人開了很高倍數的槓桿，那其實死得真的很快，我很慶幸自己沒有這樣做。」

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