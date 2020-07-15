國安基金第2季並沒進場！3月買台股7億多元即停手　獲利23%達1.8億元

▲國安基金第二季未加碼台股。（圖／記者林敬旻攝）

記者吳靜君／台北報導

國安基金今（15）日例行會議，會議決議繼續護盤，未要停止護盤，但同時國安基金公布第二季財報，竟未加碼；整體獲利已經達到1.8億元。

國安基金今日召開例會，台股指數雖然仍在12200點，因為前景未明，所以決議繼續護盤，而第一季國安基金已經投資7.56億元，第二季仍維持這個數額，顯示國安基金在第二季其實並未進場加碼。

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而隨著台股上漲，國安基金獲益已經達到1.8億元，整體獲利達到23%。