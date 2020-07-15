6歲兒當誘餌！「黑寡婦」虐殺前夫分屍30袋扔遍全國...法官二審判無期

▲南韓史上最狠毒的「黑寡婦」高宥貞。（圖／翻攝自나무위키）

記者羅翊宬／編譯

在南韓號稱歹毒「黑寡婦」的殺人魔高宥貞（고유정，音譯），去年5月25日同意前夫姜某探視兒子，3人相約至濟州島旅遊；到達預定好的民宿後，疑似在前夫的食物裡下安眠藥唑吡坦（Zolpidem），趁兒子玩電動遊戲時一舉砍死前夫，將前夫分屍裝袋後分別至民宿附近垃圾場、前往莞島的渡輪，以及金浦市父親持有住宅棄屍，至今警方仍未尋獲姜男屍塊蹤跡。

高宥貞庭上屢屢宣稱前夫趁探視兒子時性侵自己，出於自衛下才失手殺死對方。今（15）法院二審宣判，維持高宥貞一審無期徒刑。

高宥貞不滿一審宣判結果提起上訴，光州高等法院濟州第1刑事部15日召開二審，認為高宥貞犯下殺人、毀損與藏匿屍體等罪嫌，因而維持一審判決。

▲警方在金浦市高宥貞父親住宅排水管垃圾堆內，尋找姜男屍骸。（圖／翻攝自제주도민일보）

法官表示，「被告高宥貞利用兒女探視權引誘前夫、被害者姜某前往濟州，在食物裡下安眠藥唑吡坦後將之殘忍殺害，並毀損、藏匿屍體，其犯案過程經事前規劃，非常具體；然而被告卻一再否認犯案，聲稱是被害者欲性侵自己，才偶發犯案。因此，被告免不了受重刑嚴懲。」

另外，早在前夫姜某慘死前，高宥貞便與現任丈夫洪某住在清州。去年3月2日，洪某與其前妻所生的小孩在睡覺時突斷氣身亡，且棉被被發現有血跡。當時洪某一度被警方認定為殺子兇手；不過洪某卻反控，高宥貞曾在兒子與自己所食用的咖哩飯投入重劑安眠藥，之後趁機壓死與前妻生的兒子，再嫁禍給自己。

檢方認為，高宥貞趁5歲繼子睡著時壓住其後背，親手強壓繼子的後腦勺達10多分鐘導致其窒息而死，加上殺害、分屍前夫姜某罪嫌，根本是悖離人倫的重度犯罪，向法官求處死刑。

針對洪某兒子的死亡疑雲，二審法官認為高宥貞的殺人動機與證據並不明確，因此判高宥貞無罪。

根據《韓聯社》，高宥貞戴著口罩、散髮走入二審法庭，其身著淡綠色囚衣，左胸口袋插著一支髮梳。在長達1個多小時的審判過程中，高宥貞屢屢低著頭，即便法官宣布維持一審「無期徒刑」之判決，也持續低頭、不做任何反應。

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