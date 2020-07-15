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振興券網站排擠視障者？　身障盟怒：不要等人反應才補上!

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▲身障聯盟反應振興券網站「漠視視障者權益」。（圖／身心障礙聯盟提供）。

▲身障聯盟反應振興券網站只設有圖形驗證碼，漠視視障者權益。（圖／翻攝自行政院振興三倍券預定平台）

實習記者莊子誼／綜合報導

振興券15日正式啟用！除了三倍券外，政府還設有其他如「藝FUN券」、「農遊券」、「動滋券」等，希望帶動各產業的經濟。身障聯盟實測後發現，除三倍券外的其他振興券網站皆須輸入圖形驗證碼，此舉視同漠視視障者的權益。

除三倍券以外，藝FUN券、農遊券、動滋券等皆為限量發送，需先上網登記再抽籤，且網站設計要求輸入圖形驗證碼，沒有其他替代方案，對於視障者來說是無法跨越的障礙。

請繼續往下閱讀...

事實上，身障聯盟曾多次反應各單位的網站設計不良，例如中華郵政預約三倍券網站、衛福部振興券弱勢資格查詢網站，皆只提供圖形驗證碼。此外，防疫期間，政府的口罩預購系統也忽略無障礙設計。因此，身障聯盟不滿提出，「無論是語音、替代文字，或是點選按鈕即可直接驗證等方式都可以」，但無法接受只提供圖片。

▲身障聯盟反應振興券網站「漠視視障者權益」。（圖／身心障礙聯盟提供）

▲身障聯盟表示，政府單位經過身障團體反應後才會改善問題，而不是事先就完善規劃。（圖／身心障礙聯盟提供）

身障聯盟更表示，身障者不是二等公民，希望政府給予所有人同等的權益，身障者所需的特殊設計不是額外福利，而是應有的基本配備，「政府各部會要帶頭讓民眾習慣這樣的日常，而不是有身心障礙團體反應才補上」。

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