6月銀行人民幣存款餘額下降　創6年4個月以來新低

▲▼人民幣。（圖／路透）

記者陳心怡／台北報導

央行今（15）日公布6月銀行辦理人民幣業務概況，6月OBU及DBU人民存款餘額為2411.73億，較5月減少52.01億人民幣或2.11%，人民幣存款餘額創下6年4個月以來新低。

根據央行公布之人民幣業務統計數據，在人民幣存款餘額部分，6月DBU人民幣存款餘額2082.60億元（人民幣，下同）、較5月減少61.67億元或2.88%，OBU存款餘額329.13億元、較5月增加9.66億元或3.02%，合計總共為2411.73億、較5月減少52.01億或2.11%。

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央行外匯局行務委員陳婉寧表示，DBU大幅減少逾61億元，其中個人戶減少5.52億，法人戶減少56.15億；定存與活存部分則是定存減少74.9億、活存增加4.7億人民幣。法人戶減少原因，包含電子業匯出支付貨款，以及增加對國際債券的投資。



在個人戶存款減少部分，6月雖然沒有新發行的人民幣計價目標到期基金，而個人戶減少主要因人民幣計價基金淨申購金額3.67億人民幣，資金流向人民幣計淨基金。

陳婉寧指出，OBU較上月增加主要是因電腦製造業匯入股利收入，也就是在大陸那邊領到股利然後匯回台灣。

在貼現及放款部分，變動金額不大，DBU貼現及放款為4.88億元、OBU為153.98億元，合計為158.86億元、增加7.11億或4.69%。

匯款總額部分，DBU匯款總額為729.12億元，較5月減少53.88億元或0.88%；OBU匯款總額為627.06億元，較5月減少331.76億元或34.6%，合計匯款總額為1356.18億元、較５月減少385.64億元或22.14%。央行表示主要是因電子業支付三角貿易貨款量減少以及各銀行間OBU客戶之間的貨款收入減少所致。

今日各天期最優人民幣定存利率，1月期為日盛銀行1.5%、3月期為日盛銀行1.9%、6月期為上海商銀2%、9月期為合作金庫1.45%、1年期為合作金庫1.45%。

今日中銀台北公布的最新牌告利率較上月全面上調，1 個月為 1.89%、3 個月期 1.98%、6 個月期 2%、9 個月期 2.16%、1 年到期 2.27%，上調幅度在 0.68%-0.75%。