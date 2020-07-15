快訊／國安基金決議繼續「護盤」！

▲台股加權指數今天早盤衝上12320點，改寫30年來的新高，僅次於1990年2月歷史高點12682。（圖／記者林敬旻攝）

記者吳靜君／台北報導

國安基金今（15）日召開例行會議，雖然台股現在指數守在12200關卡之上，算是歷史的高點，但是因為經濟前景仍具挑戰和不確定性，最後決議繼續護盤。

美股四大指數齊揚助長台股多頭氣勢，台股今日開高走高，「護國神山」台積電盤中一度攻上370元，帶動電子族群向上攻，盤中指數往衝破12300 點大關，刷30年新高。

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不過台積電盤中獲利了結賣壓出籠，影響加權指數由漲翻黑跌，盤中跌破12,200點關卡，終場收在12202點，下跌6點或0.05%，成交量2385.16億元。

國安基金今日召開例會，而這次會議重點在於，因為新冠肺炎（COVID-19）的衝擊下，國安基金委員會3月19日開臨時會授權執行單位進場護盤，至今已經118天，台股也從當時的8681點漲至12202點，漲幅已經達到四成，國安基金「點火」已經初見成效；例會最終決議為繼續護盤。

財政部表示，這次就近期新冠肺炎(COVID-19)疫情發展、國內外政經情勢等因素進行充分討論。

考量國際疫情嚴峻，封鎖隔離致人貨移動商務往來受限，影響經濟復甦；美、中等多國陸續發生2、3波疫情，風險變數大；為因應疫情嚴峻發展，政府規劃紓困3.0特別預算，協助降低國內產業衝擊，脫離疫情困境。

鑑於基本面未見樂觀，國安基金維持股市穩定任務之考量因素尚未消除，為維持投資人信心以穩定資本市場秩序，經委員會決議，國安基金基金暫不退場繼續執行安定任務，並於10月中會議視疫情發展及國內外經濟情勢再行檢討。