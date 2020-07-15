王令麟領軍ETtoday再創新媒體高度　榮獲國家品牌玉山獎「最佳人氣品牌」、「傑出企業」

▲《ETtoday新聞雲》流量遠勝同業，為年輕人最喜愛的新聞媒體。（圖／記者黃克翔攝）

活動小組／活動報導

《ETtoday新聞雲》榮獲第17屆國家品牌玉山獎「傑出企業」、「最佳人氣品牌」雙項大獎，在企業經營理念與品牌形象上備受肯定，成為歷年來唯一獲獎新媒體。今年《ETtoday新聞雲》屢獲國內外專業機構肯定，在牛津大學「路透社研究所」全球調查中，連續三年蟬聯台灣人使用率第一名的網路新聞媒體，現在再獲「國家品牌玉山獎」殊榮，從百家企業中脫穎而出，站穩台灣新媒體領導品牌。

ETtoday流量屢創新高，日均流量已超過1,800萬，成為流量第一的新聞網站。除了新聞流量領先業界，ETtoday不斷推出創新服務，跨足線下廣告、寵物事業、打造大型選秀節目《聲林之王》、發展內容電商等，在競爭激烈的台灣媒體市場中建立競爭優勢。

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為提供廣告客戶一站購足的全新廣告服務和體驗，ETtoday將原來線上廣告、結合線下廣告，截至目前為止在台北捷運108個站點中，經營63站的廣告，今年起更經營新北環狀線、淡水輕軌和高鐵廣告，稱霸家外媒體。此外，ETtoday從線上媒體走向線下實體零售，進一步跨足寵物事業，於2018年成立連鎖寵物通路《東森寵物雲》，透過開設直營店、併購及營業讓與，實體門市從13家快速拓展至今已超過百家門市，遍布全台15個縣市，短短2年時間躍升寵物業界龍頭。

▲《ETtoday新聞雲》擁有多位年輕、靈活的團隊成員，靠「即時新聞」、「影音內容」搶攻內容、閱聽眾和廣告。（圖／記者黃克翔攝）

不僅如此，ETtoday更斥資上億打造全新大型華人選秀節目《聲林之王》，創造極高流量及網路聲量，更在第54屆電視金鐘獎入圍三項大獎，並榮獲「綜藝節目獎」肯定，使《ETtoday新聞雲》成為全台第一家敲響金鐘的網路媒體。

《ETtoday新聞雲》跳脫傳統新聞媒體思維模式，運用東森集團新零售的實力創立《Her電商平台》，專注經營女性時尚生活，主打美妝、家電、日常用品等，讓愛美、講究品味的讀者在獲取資訊的同時，也能以便利、快速的方式選購優質商品，為新媒體創造新的商業模式，未來除持續深耕社群媒體和新聞專業外，更將藉由關係企業合作、資源整合和開拓新商模，提升獲利，引領整個媒體產業的發展。