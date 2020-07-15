中研院：今年經濟成長率1.15％　民間消費和輸出衰退、物價下跌

▲中研院預估今年經濟成長率1.15％。（圖／記者李毓康攝）

記者余弦妙／台北報導

中央研究院經濟研究所今(15)日公布最新經濟成長率預測，預估2020年實質經濟成長率為1.15%。中研院分析，全球經濟仍因疫情反覆而復甦緩慢，將抑制我國外貿動能，但在科技產業支撐和政府紓困與前瞻計畫帶動下，台灣經濟可望逐步回溫。

中研院表示，民間消費第一季實質成長年減1.58%，主因經濟活動低迷，民眾對交通住宿與休閒娛樂等消費性支出轉為保守，導致銷售明顯下滑。合計前5個月零售及餐飲業營業總額較去年同期分別年減3.59%與9.95%。隨著國內疫情減緩，6月份消費者信心指數回升，以及政府推出振興消費方案，將有助提振下半年消費意願。勞動市場承壓，影響消費力道，估計2020年全年實質民間消費成長率轉為年減0.3%。

請繼續往下閱讀...

中研院認為，儘管全球經濟仍因疫情反覆而復甦緩慢，將抑制我國外貿動能，但台灣因防疫有成，加上台商回流投資與貿易轉單效應持續，以及政府推動財政刺激方案與加速公共工程建設執行，國內景氣可望逐漸復甦，預估2020年實質經濟成長率修正為1.15%。

展望下半年，中研院預估，經濟復甦力道仍受制於疫情的後續發展，儘管各國逐步解封，但疫情控制未見明朗，全球經濟復甦前景依舊嚴峻。但我國因防疫有成，加以臺商回流投資與貿易轉單效應持續，以及政府推動財政刺激方案與加速公共工程建設之執行，國內景氣可望逐漸復甦。

在各細項預測中，中研院預估今年民間消費成長率轉為年減0.3%、實質固定資本形成年增率為4.11%、商品及服務的輸出與輸入分別年減3.72%與年減4.13%、失業率約落在4.0%左右。

►過期票券別浪費！點這邊...幫你搶救變身