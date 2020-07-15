3月雪崩賠66萬！他玩股票2年「咬牙加碼」　今看帳戶樂歪：終於賺到100萬

▲股市示意圖。（圖／記者湯興漢攝）

記者黃君瀚／綜合報導

「終於賺到第一桶金。」台股近期多頭氣盛，在資金巨浪席捲之下，指數往歷史高點挺進，就有網友曬出投資截圖，開心表示熬過3月雪崩式大跌、虧損66萬元，更咬牙加碼投入資金，如今總算苦盡甘來，算上過去2年賺到的現金股利，成功在股市賺到人生的第一個100萬元！

網友15日在Mobile01上貼文，提到玩股票約2年半左右，整體報酬最慘的時刻是今年3月碰上新冠疫情股災，當時本金447萬元，帳上最多賠了66萬元。好在他意志堅定，相信之後會迎來反轉，於是一路加碼攤平、勇敢入市，投資總金額膨脹到672萬餘元。

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這幾個月全球股市彷彿搭大怒神，上下起落快速，時至今日他的帳上不僅完全沒赤字，未實現獲利更高達77萬元。他興奮表示，加上這2年領到的現金股利26萬元，再扣掉已實現虧損的3萬元，整體收入頗為豐厚，「終於賺到第一個100萬，終於賺到第一桶金！」

▲網友曬出證券帳戶截圖，預估損益賺了77萬元。（圖／翻攝Mobile01）

根據網友公布的證券帳務截圖，截至7月15日，總投資成本為672萬9877元，總預估損益77萬7377元，總報酬率11.55%，總預估現值750萬7254元。

文章貼出後，網友多恭喜他完成一項里程碑，「我本比你多一點，但報酬率還沒你多」、「恭喜恭喜要請客」、「我是小資一族只有100萬小小資本，不知何時能賺到100萬」、「恭喜賺錢，努力再賺第二個100萬！」