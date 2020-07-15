《三立iNEWS》擠入有線電視系統新聞區塊　13家系統申請定頻CH48



▲三立電視台（圖／資料照）



記者陳世昌／台北報導

有線電視頻道排序出現大風吹！NCC15日審議13家有線系統台申請將三立電視台旗下財經新聞頻道《三立iNEWS》定頻於CH48，緊臨CH49《壹電視新聞台》，由於整體頻道異動幅度不小，NCC決議邀請中嘉、南國有線電視及相關頻道商等利害關係人到會面談。

《三立iNEWS》多年來積極爭取擠入有線電視系統的新聞頻道區塊，如今有機會定頻於CH48，讓新聞區塊由原來的CH49-CH58，擴大為CH48-CH58，但有線頻道位置一個蘿蔔一個坑，進來一個就得擠走一個，造成頻道順序連鎖變動，想順利卡位定頻不僅協調難度高，NCC也很關注是否造成觀眾收視習慣不便，特別邀各方利害人面談了解。



▲中嘉有線電視MSO節目表，CH88三立財經台（iNEWS新聞台）（圖／翻攝中嘉節目表）

其中中嘉數位旗下的吉隆等12家系統向NCC申請將《三立iNEWS》定頻CH48，原CH45《JET》移往CH88，新的CH45-CH48變成《東森購物三台》、《東森購物一台》、《momo購物一台》、《三立iNEWS》。



中嘉曾在去年提出申請過《三立iNEWS》定頻CH48案，但傳出有部份縣市政府有不同意見，在NCC審查過程中，中嘉即自行撤案。這次中嘉捲土重來，再提申請《三立iNEWS》定頻CH48案，整個頻道異動幅度較上一次縮小許多，極有機會通過NCC審議。

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▲三立iNEWS招牌節目《鄭知道了》（圖／翻攝官方FB）



另一家也提出申請將《三立iNEWS》定頻CH48的高雄南國有線電視，其董事長也是三立電視台董事長林崑海，屬同一集團的媒體。



NCC官員表示，南國系統申請頻道異動幅度較大，共有高點、緯來體育，FOX體育一、二台，東森購物2頻道、momo購物、緯來戲劇、東森戲劇、緯來日本、壹電視綜合台、緯來育樂台等，另下架國興、Z頻道，上架全球財經、wakuwaku japan 2個新頻道，總計有17個頻道異動。



業界分析，這次13家系統台申請《三立iNEWS》定頻CH48若成功，全台市佔可達25%，後續應該就會有其他有線電視MSO跟進申請定頻，讓《三立iNEWS》順利全台定頻CH48。