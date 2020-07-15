環遊世界受疫情干擾「滯台4個月」　比利時情侶公開收入來源

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記者施怡妏／綜合報導

一對來自比利時的情侶Naick & Kim，兩人於2018年辭掉工作，2019年開始環遊世界，並將旅遊過程拍成影片，放上youtube頻道和大家分享。但因為新冠疫情關係，在台灣滯留長達4個月的時間。許多網友好奇「旅遊資金從哪裡來？」兩人則表示，「要出發旅行時，就已經準備比較多錢，以備不時之需。」

Naick和Kim在比利時工作6年，兩人的原本職業分別是財務顧問以及稅務律師，喜歡旅遊的他們，經常遇到將人生暫停半年甚至是一年，而到處玩的人，因此對於這樣的生活非常渴望。工作幾年之後，有了一些存款，想法開始改變，「每一次升官之後，就會有新的目標要實踐，這就是人生的意義嗎？我發現我越爬越高，生活上也沒有多大的改變」。

於是，兩人決定辭掉當時的工作，開始他們的旅行。影片中兩人表示，當時決定先存下1年的旅遊基金，花了2、3年的時間用簡單的方式存錢，「不買衣服褲子，花錢的上限是，久久出去吃一頓大餐，或是和朋友出去」。影片中雖然沒有透露存到多少金額，但他們提到，「這筆錢不只是旅行使用，也會拿來當做緊急預備金，或是待業時可以過生活用的」，甚至連醫療費用都包含在內，所以存的比較多一點。

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Kim表示，疫情爆發的太突然，不在她們的預料之中，「滯留在台灣的我們，就需要更多錢生活」；也常常會有人詢問他們，是否靠拍影片來增加收入，Kim表示，「如果可以我們也很想要這樣！」YouTube的廣告點閱收入，一個月大概幾百歐元（100歐元約新台幣3,348元），大部分還是靠原本存的旅行資金過活，此外，兩人也有透過群眾募資平台尋求贊助者，讓這項旅行計畫可以持續下去。