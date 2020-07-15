宏碁首支美容飲品「玫瑰石榴膠原飲」開賣　由展碁國際代理

▲宏碁董事長陳俊聖。（圖／記者姚惠茹攝）

記者姚惠茹／台北報導

宏碁（2353）今（15）日宣布， 籌備半年研發製造「玫瑰石榴膠原飲」由展碁國際代理，目前已正式在Acer Store開賣，8入盒裝訂價為800元，並預計今年7月底以前上架電商通路平台，同時進軍實體門市。

宏碁董事長陳俊聖日前宣布成立「飲料部門」，繼「PREDATOR SHOT掠奪者能量飲」正式開賣之後，近來因為疫情影響，改變消費者的生活型態，也讓民眾更重視自我保養及健康基礎，因此為了落實「美好生活」的理念，宏碁看好健康及愛美商機，籌備半年研發製造「玫瑰石榴膠原飲」。

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宏碁表示，「玫瑰石榴膠原飲」由展碁國際代理，期盼透過飲品讓女性朋友用喝的就能喝出漂亮，並以調節體質、補充身體所需的營養成分為訴求，讓女性朋友可以由內而外散發自信美麗，享受更美好的人生。

▲宏碁首支美容飲品「玫瑰石榴膠原飲」正式開賣。（圖／宏碁提供）

宏碁指出，現代人生活忙碌，飲食不均衡、缺乏運動、工作疲勞都會加速膠原蛋白流失，肌膚失去彈性就容易產生皺紋，而許多消費者希望透過飲食中的膠質來獲取膠原蛋白，但膠質食物中的膠原蛋白除了分子大不易吸收外，吃多不但不能補足膠原蛋白營養，反而可能攝取過量的膽固醇。

宏碁說明，「玫瑰石榴膠原飲」內含高達5000mg加拿大魚膠原蛋白，分子小，容易被人體吸收，並添加鰹魚彈力蛋白肽為優質蛋白質，以及維生素C，而且精選重瓣玫瑰萃取液、紅石榴發酵液、山茶萃取。

宏碁強調，「玫瑰石榴膠原飲」酸甜口感如果汁般的好喝順口，其中所添加的紅石榴發酵液原料，含有紅石榴濃縮果汁，而紅石榴這種水果本身有石榴多酚、鞣花酸、花青素、維生素、礦物質等成分。

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