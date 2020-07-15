台達電攜手台科大成立「聯合研發中心」　全台首例跨界多元產官學合作

▲在科技部產學司司長邱求慧（中）的見證下，由台科大校長廖慶榮先生（左一）及台達電子總經理暨營運長張訓海先生（右一）代表雙方簽訂合作意向書。（圖／台達電提供）

財經中心／台北報導

台達電與台灣科技大學宣布合作成立「台達—台科大聯合研發中心」，以電源管理為核心，3年至少3000萬元經費，中心成立初期，將以綠色機房及儲能系統動態模擬為研究核心，電機系與電子系為首波合作重點，未來計畫分別投入5G、雲端、人工智慧等方面之技術研究。

「台達—台科大聯合研發中心」將安排台達研發人員進駐中心，與台科大師生共同深入研究，向下紮根落實人才培育。也結合台科大國際產學聯盟資源，獲得科技部「產學研發中心計畫」（Academia-Industry Research Center, AIR Center）補助，實現產、官、學三方結盟，通力打造企業國際競爭優勢。

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台科大校長廖慶榮表示，台達業務範疇相當多元，並以提供節能的解決方案為企業使命，台科大師生兼具研究基礎與實務經驗，期待雙方合作，協助企業需求，解決客製化的業界難題，並透過師生和產業密切互動，強化學生實戰經驗，培養解決問題能力，畢業後不但無縫接軌，更可持續在專業領域研究並為台灣電力電子產業有所貢獻。

科技部產學司司長邱求慧也表示，科技部持續透過產學合作培育更多人才，台科大是台灣所有科技大學的龍頭，而台達在交換式電源以及多項節能方案領導業界，更重視研發以及企業社會責任。此次產學研發合作，可謂是強強結合，期待未來培育更多企業所需的人才，縮短學用的落差，科技部樂見其成，也呼籲更多企業加入產學合作行列。

台達總經理暨營運長張訓海表示，台科大在電力電子領域的師資及學生專業質量均為標竿，因此台達決定強化與台科大的合作，共同培植未來發展所需要的核心技術以及解決方案人才。

張訓海說，台達重視研發創新，近年投入研發的經費占總營收8%以上，若以過去的產學模式要因應隨時變化的技術或需求並不容易，因此台達改用解決方案的思維和學校合作，並透過即時溝通，降低過往學界和業界對研發成果的認知落差。

此外，張訓海也指出，台科大在人工視覺影像分析技術亦有豐沛能量，將同步計畫與資工系、機械系等系所，針對人工智慧應用及智慧製造緊密合作。

台達全球布局，除持續於台北、桃園、台中與台南擴廠外，在泰國與印度等地也正建新廠，台科大是國內外籍研究生最多的大學，期待透過聯合研發中心的設立，培育出更多國際人才，而台達也將提供國際實習、研發獎學金與預聘方案，吸引更多學子加入台達。