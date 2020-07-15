3個月大賺1200萬！資深老手分享當沖搖錢術　選標的心法靠7個字

▲ 阿魯米 秀出自己的當沖獲利，今年3月至5月間大賺超過1200萬。（圖／翻攝自YouTube／雲端最有錢）

記者王曉敏／綜合報導

台股資金潮簇擁，波段漲幅猛烈，使近來股市每日當沖交易佔比皆超過25%。但要在當沖裡賺錢，標的選擇及操作原則不容忽略，「金融怪傑」資深交易者 阿魯米 指出，選擇當沖標的條件就是「年輕貌美很會搖」。

阿魯米 今（15）日在《雲端最有錢》節目分享自己當沖搖錢術，在標的的選擇上，他建議挑選那些「年輕貌美很會搖」的股票。「年輕」指的是較新的公司，這種股票一般投資人比較不會入手；「貌美」則是意味著該檔股票的基本面不錯，正處於發動中，可能是在高檔震盪，或是持續性地往上走；而「很會搖」即意味著股價的振幅較高。

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比較年輕公司與權值股，像是十銓（4967）昨日換手率為32.5％，震幅4.1%，同日的台積電（2330）換手率為0.24％，震幅為2.68%。 阿魯米 表示，若拿權值股來當沖交易，基本上賺不到錢，因此標的一定要選對。

阿魯米 表示，做當沖務必要留意大盤的臉色，若大盤盤中出現急殺，個股也會受很大的影響。建議投資人可參考期貨，盡量不逆勢操作。

除此之外，當沖盤中也有幾項務必觀察的資訊，包括開盤價、均價線、盤中量等。其中，若股價在均線上則可逢低接，均線下則逢高空，若盤中爆出大量則是極短線高低點，可能拉回或反彈。

阿魯米 坦言，做當沖要賺錢並不容易，因為一般投資人做當沖紀律都不夠。當沖的每一筆進場與出場都是配對的，「如果我今天追高，就表示它夠強勢，它一旦停下來，我們二話不說馬上會走，但一般人沒有這種sense（意識）。」

阿魯米 建議散戶，做當沖時若與自己預期不同，要立刻認錯、馬上走，不要期待有奇蹟發生。

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