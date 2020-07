冰封54年　阿爾卑斯山出土1966年印度舊報紙

▲ 法國咖啡廳老闆在滑雪勝地附近找到50年前的印度報紙。示意圖。(圖/記者陳涵茵攝)

法國滑雪旅遊勝地夏慕尼(Chamonix)附近的一間咖啡廳老闆莫丹(Timothée Mottin),日前在冰川附近發現了一份54年前的舊報紙,報紙頭版上可清晰地看到1966年甘地夫人當選印度史上首位女總理的新聞,推測為該年1月24日在白朗峰附近失事的一架印度班機所散落的物品,隨著冰川融化,這些被冰封了半個世紀的物品,也開始重見天日。

這架在法國失事的飛機為印度航空的101號波音客機,當時可能是因為駕駛錯估飛機位置而導致飛機在白朗峰附近墜毀,造成機上106名乘客及11名機組人員全數罹難。

全球暖化,附近的波松(Bossons Glacier)冰川開始漸漸溶解,越來越多當時失事的物品被人找到,像是2012年,一袋印有「印度政府服務,外交郵件,印度外交部」的信件被人找到。

2013年則有法國登山客找到了一個印有印度航空logo的盒子,裡投放有價值高達441萬-835萬元台幣的祖母綠、藍寶石和紅寶石。另外2017年也有人們在該區發現遺體,推估為同一事件的罹難者,不過也有可能是來自另一架印度失事飛機-1950年11月3日的印度航空245號班機,所罹難的遺體。

「目前他們正在逐漸乾燥,狀況非常好,你可以閱讀他們」。咖啡廳老闆莫丹表示他自己很幸運,可以在這些冰川剛融化沒多久就發現這些報紙,他也表示,未來等這些報紙徹底乾了,將會擺在咖啡廳裡展示,與其他客人一起分享這些被冰封了半世紀的故事。

