金融科技要靠「數位信任」打底！　黃天牧：路徑圖朝8方向前進

▲金管會舉行第3場金融科技座談會，主委黃天牧表示，金融科技發展路徑圖將著重8大重點。（圖／記者紀佳妘攝）

記者紀佳妘／台北報導

金管會今（15）日舉行第3場金融科技座談會，這次聚焦在人才培育、法規調適等議題，主委黃天牧對此表示，金融科技發展路徑圖將著重在8大重點，同時也承諾會扛起金融科技法規諮詢的單一窗口，讓金融科技能「利他」。

政大金融科技研究中心主任王儷玲針對金融科技提出3建言，首先是金融生態系數據共享，鬆綁相關子法規範，包括金控子公司可共同行銷，或讓民眾授權開放銀行能共享金融資訊，透過更好的KYC認證，另外也可成立個資大數據中心，透過去識別化、去個資化的資料來分享給產業使用，讓跨產業都可共享資料。

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第二是開放銀行，王儷玲說，第二階段更重要的是法規調適期，建議不用委外的關係對待TSP業者，才能打開Open Banking生態系的建立；第三，保險業在網路投保有好的開始，建議主管機關可多鼓勵保險業是辦UBI保單等，將保戶資料上傳，保險業在精算上有助益；最後是法規調適要更快速，如申請程序、可試辦與不可試辦內容更明確，政府也可提供誘因鼓勵保險業。

GOOGLE總經理邵光華在會中指出，期許金管會對雲端能有初步認識，以現行來說，不管任何數據放在雲端都是屬於加密狀態，包括傳送過程、處理data等，由於很多業者想透過雲端好處，處理龐大數據，若不開放提供就會錯失很多機會，呼籲主管機關「接受申請按時，不要一看到雲端就認為有問題」。

回顧3場金融科技座談會，金管會主委黃天牧歸納出8大重點，首先在人才培育上，著重在能力建構，都要不斷終身學習；二是法規調適，將是金融科技發展路徑圖中會處理的問題；三是資訊共享，國發會已建置MyData機制，外界對資訊共享期待，與金管會對聯徵中心未來在合理權利義務條件下，讓資訊能夠分享。

第四為單一窗口平台，黃天牧對此表示，金管會責無旁貸，由於牽涉跨部會，要有部分要來承擔，能力或許不足，但要承擔做些事，因此會試著對金融科技發展的想法、跨部會法規上來做些事情；五是資安，資安行動方案預計8月出爐，黃天牧認為資安是發展金融科技的前提，「沒有資安，就不可能有好的金融科技發展」。

第六是跨境合作，與會人士擔憂如何保護國內業者，不讓新發想被別人拿走，金管會與其他金融監理機關有好的基礎，簽訂備忘錄、參加跨境組織，將會在國際鏈結上努力；第七是消費者保護，主管機關很重視消費者保護，包括資料隱私權等；最後是任何行業都有倫理規範，黃天牧說，這是各行各業最基礎的行為準則，可能不借助法律也可能沒有強制力，可是做人最基本的良知底線，若沒有倫理道德可能會有反噬效果，因此發展金融科技不能忽視倫理道德的底線。

黃天牧認為，信任在數位轉型上是重要的一環，「數位信任」牽涉到品牌價值，必須得到消費者永久信任，而金融科技不能只是金管會獨木難撐，必須連結金融生態系的所有人共同經營，創造價值時也要兼顧風控、資安、人才培育等，「一個人走得很快，一群人才能走得很遠」，希望生態系個各位都能朝共同方向來努力。