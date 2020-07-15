高通首次在台推「5G企業創新線上學習課程」！協助台灣中小企業拓展5G商機

▲高通與台灣電機電子工業同業公會合作，推出5G無線技術線上學習課程。（圖／CFP）

財經中心／台北報導

美國高通公司旗下子公司「高通技術公司」宣布，與台灣電機電子工業同業公會合作，為協助台灣創新中小企業在5G全球產業鏈中拓展商機，推出5G無線技術線上學習課程。符合經濟部所認定的中小企業標準，並且想投入5G創新應用的公司皆可進行申請，可以不限次數、隨時上網進行整套課程學習。

高通表示，此次課程是特別為協助台灣有更多公司了解5G產業進而激發創新機會，因此課程內容涵蓋從5G的基礎觀念，目前業界在蜂巢式行動通訊與5G技術接軌的技術發展與演進到5G新空中介面（5G NR）等，快速帶領中小企業進入5G創新研發。

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高通副總裁暨台灣與東南亞區總裁劉思泰表示，這波疫情凸顯了5G的重要性，以及能夠讓我們持續成長的服務需求。高通將繼續致力於5G無線技術發展，協助產業可以將5G應用於各種場域內。

根據IHS報告指出，2023年5G產業鏈將創造超過13.2兆美金營收，希望協助更多台灣廠商能在這波商機中拔得頭籌、贏得先機。

劉思泰說，「我們深知生態系（Ecosystem）對5G商用發展的重要性，也了解台灣的中小企業一直以來在全球產業鏈上所展現的活力與靈活性，希望透過知識傳遞，能讓更多有意投入5G創新的中小型企業從了解進而投入，帶動台灣另一波產業轉型。」

台灣區電機電子工業同業公會副秘書長宋雯霈表示，本次線上課程可歸類為商業模式發展以及最新5G 新空中介面技術理解兩大層面，商業模式發展上，希望可以讓更多中小企業思考未來在物聯網、車聯網與智慧工廠或醫院等方面應用中可以創造的商機。

此外，宋雯霈也說，在課程中，針對5G重要通訊標準5G新空中介面提供初階與進階課程，從基礎理論到技術研發上可以透過深入淺出的方式，協助台灣中小企業與5G接軌，取得未來商機。

高通與台灣區電機電子工業同業公會的無線技術線上學習課程共21個小時，內容橫跨5G的基礎觀念，蜂巢式行動通訊與5G技術接軌及5G新空中介面技術探索等主題共21小時，凡是符合經濟部所認定的中小企業標準之公司行號皆可進行申請，一旦經公會資格核可後，符合資格的單位指定員工將可在年底前不限次數隨時進行線上學習。