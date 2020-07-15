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致命「食腦蟲」潛伏美國　棲息範圍正隨氣候變暖擴大

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▲恐怖「食腦蟲」儘管感染率很低，致死率卻高達97%！(圖／翻攝自美國CDC官網)

恐怖「食腦蟲」儘管感染率很低，致死率卻高達97%！(圖／翻攝自美國CDC官網)

國際中心／綜合報導

佛羅里達州7月初出現罕見致命的「食腦蟲」感染病例之後，美國「疾病控制和預防中心」(CDC)及明尼蘇達州衛生當局近日發出警告，在淡水湖中游泳時不要讓鼻子浸入水中，要使用鼻夾避免讓鼻子進水，否則可能感染「食腦蟲」。

一些衛生系統專家認為，過去的追蹤資料顯示「食腦蟲」在美國南部各州較常見，但由於氣候變暖水溫升高，如今北部州郡也爆出感染病例。

俗稱「食腦蟲」的福氏耐格裡阿米巴原蟲(Naegleria fowleri)是一種單細胞生物，通常存活在溫暖的淡水和土壤中。它透過鼻腔進入人類的中樞神經系統，感染大腦，引發原發性阿米巴腦膜炎，最終導致被感染者腦死。

CDC指出，當人們在溫暖的淡水區域(例如湖泊或河流)中游泳或潛水時，可能會發生上述情形。喝了受污染的水反而不會因此感染。不過在極少數情況下，當其他來源的受污染水(例如未充分氯化的游泳池水或被污染的自來水)進入鼻腔時，也有可能感染此病。

由於「食腦蟲」喜歡熱的環境，所以夏季7至9月時最易被感染。原發性阿米巴腦膜腦炎不會出現人傳人況。儘管「食腦蟲」感染率很低，但致死率卻高達97%。

1962年至2018年，美國145名已知「食腦蟲」感染者裡只有4人存活。感染者可能出現頭痛、發燒、噁心、頭暈、嘔吐等症狀，通常會在出現症狀後5天內死亡。

自1962年以來，佛羅里達州報告過共計37個病例。CDC提醒，「食腦蟲」往往在夏季的南部各州湖泊中被發現，但最近在北部各州也出現了感染病例。

明尼蘇達州衛生部傳染病防控專家艾瑞斯曼(Kris Ehresmann)在電話採訪中說：「鑑於長時間的氣候暖化，我想應該提醒大家感染原發性阿米巴腦膜腦炎的風險。」

艾瑞斯曼說，儘管今年明尼蘇達州尚未出現相關病例，但游泳者應該假定淡水中存在著「食腦蟲」， 預先做好防備。他表示，這種感染很罕見，而且以前僅限於發生在美國南部的湖泊。但近年來由於長時間的溫暖氣候 ，北部多州也出現了感染病例。

全球的「食腦蟲」一般都生活在陽光充足的地方，但2010年和2012年明尼蘇達州兩個孩子因感染「食腦蟲」去世，這讓研究者開始擔心這種感染病有全球爆發的可能性。

美國《大眾科學》(Popular Science) 雜誌》2018年發表的一篇關於「食腦阿米巴原蟲」的文章。當中提出：隨著全球氣候變暖，這種蟲的棲息範圍也在逐漸擴大。

CDC流行病學家尤達( Jonathan Yoder)說：「在最初幾十年的追蹤中，我們實際上只知道美國南部地區的病例。但是最近10年，我們在印第安那州、明尼蘇達州、密蘇里州等其他北部州也發現了病例，之前這些地區從未出現過。」

由於這類寄生蟲透過鼻腔進入人體，因此避免鼻腔與水的接觸可以有效預防感染。CDC建議人們在進行水上活動時，應捏住鼻子或使用鼻夾，在使用洗鼻壺沖洗鼻竇時，應使用煮沸過的或無菌的水。此外，在淺而溫暖的淡水中，不應該挖掘或攪動沉積物。

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